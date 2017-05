SWZ Boso met dikke cijfers de bietenbrug op

Heemskerk – SWZ Boso Sneek is er in Heemskerk niet in geslaagd om kampioen ADO ’20 voor de tweede keer dit seizoen klop te geven. Op sportpark De Vlotter ging de squadra van trainer Berry Zandink na een hoopvol begin uiteindelijk met dikke cijfers de bietenbrug op (6-2) en dat betekent dat de Snekers nog steeds niet definitief gevrijwaard zijn van promotie-/degradatie-duels.

Het duel tussen ADO ’20 en SWZ Boso Sneek was er in ieder geval vanuit het oogpunt van de Heemskerkers eentje om des keizers baard, want ADO ’20 hengelde vorige week al de titel in de hoofdklasse A binnen. Het daaraan gekoppelde feestje zat de ploeg van trainer Thijs Sluijter blijkbaar nog in de benen, want de ervaren doelman Michel van Kampen ging na iets meer dan een kwartier spelen nadrukkelijk in de fout. SWZ slaagde er echter niet in om daaruit munt te slaan. Een paar minuten later deed zich aan de andere kant ook een hectische situatie voor, toen Bas Vellema mocht uithalen. Kort daarop leek de 0-1 in de maak, toen Freerk de Jong doelman Van Kampen omspeelde, doch de Sneker topscorer werd vanwege hands teruggefloten.

In plaats van 0-1 werd het na 25 minuten spelen 1-0, toen Jesper de Vré de thuisclub op een 1-0 voorsprong zette. De vreugde in het kamp van ADO ’20 was echter van korte duur. Nog geen drie minuten later bracht Sean de Ruiter de Snekers namelijk al weer langszij. In de daaropvolgende fase regende het echter goals. In de 31ste minuut maakte Meraj Allahdad met de 2-1 al weer een einde aan het Sneker gejuich en nog geen vier minuten later zette dezelfde speler zijn handtekening onder de 3-1. Nadat Freerk de Jong eerst nog een goede mogelijkheid liet liggen, verzorgde Sean de Ruiter vervolgens de aansluiting, waarna het slotakkoord in de eerste helft op naam van Jesper de Vré en ADO ’20 kwam (4-2).

Niet lang na de “Seitenwechsel” ging ADO ’20 door met hetgeen, waarmee men het eerste bedrijf had beëindigd, namelijk scoren. We schrijven de 54ste minuut als Raymond de Waard de wedstrijd in het slot lijkt te gooien (5-2), maar gelet op het scoreverloop in het laatste kwartier van de eerste helft is die conclusie op dat moment wellicht iets te voorbarig. Wie daar echter nog aan twijfelde, werd na iets meer dan een uur uit zijn dromen verlost, want toen liet Allahdad met zijn derde van de middag de 6-2 noteren. Vervolgens kreeg SWZ via Wieger Zwaan nog wel een goede mogelijkheid om de pijn te verzachten, maar de inzet van de vleugelaanvaller verdween van dichtbij hoog over de veste van ADO ’20. Het bleek het laatste wapenfeit in een wedstrijd, die op dat moment al lang en breed beslist was en waarin de Snekers ondanks een hoopvol begin niet bij machte bleken om de kampioen voor de tweede keer dit seizoen het zwijgen op te leggen.

ADO ’20 – SWZ Boso Sneek 6-2 (4-2)

Doelpunten: 1-0 Jesper de Vré (25.), 1-1 Sean de Ruiter (28.), 2-1 Meraj Allahdad (31.), 3-1 Allhdad (35.), 3-2 De Ruiter (38.), 4-2 De Vré (42.), 5-2 Raymond de Waard (54.), 6-2 Allahdad (61.)

Opstelling SWZ Boso Sneek: Kevin van der Meulen, Thijs Goes, Alwin Velds, Daniël Bennik, Kevin Huitema (76. Stefan Westhof), Freerk de Jong, Wesley Tankink, Sean de Ruiter, Age Hains Boersma en Wieger Zwaan.

Bron Pengel