Sneker Weerman: Koud voor de tijd van het jaar

Sneek – Na een paar dagen met aangename temperaturen, is er weer koudere lucht over onze regio gestroomd. Daar hebben we in ieder geval tot donderdag mee te maken, daarna wordt het zachter, echter wel wisselvalliger. Of dit dan de aanzet is tot een langere periode met warmer weer is afwachten.

Vandaag is de dag gestart met bewolking, echter een kijkje op het satellietbeeld laat ons flinke opklaringen zien boven de Noordzee. Deze arriveren later deze morgen, zodat we een zonnige middag voor de boeg hebben. De wind noordwest tot noordoost en is eerst zwak tot matig, later wordt ze vrij krachtig. Met deze wind wordt het niet veel warmer dan een 12 a 13 graden in de stad.

Komende nacht opklaringen en koelt het af tot een 3 graden, aan de grond is vorst mogelijk. Morgen eerst zon, later vanuit het noorden wolkenvelden. De noorden wind is matig, temperatuur 12 graden als maximum.