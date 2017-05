Column: Extra alert op parodontitis bij suikerziekte

Ruim 1.000.000 Nederlanders hebben diabetes mellitus, 200.000 mensen weten niet dat zij suikerziekte hebben. In deze column ga ik in op het belang van mondzorg bij suikerziekte, omdat parodontitis vaak voorkomt bij deze patiënten. Parodontitis is een chronische ontsteking van tandvlees door bacteriën in de mondholte. Als dit doorzet komen er schadelijke producten van bacteriën in de ruimte tussen tand en tandvlees. In deze pockets, ruimtes waar het tandvlees niet meer goed hecht aan het gebit, verkalkt tandplak (deels) tot tandsteen. Parodontitis is dan ook de belangrijkste oorzaak van het verlies van tanden en kiezen.

Gezonde levensstijl

Diabetici met ernstige parodontitis hebben 6 maal zo veel kans op problemen met instelling van de bloedsuikerspiegel dan patiënten met geringe parodontitis (Taylor, 1996). En bij een patiënt die niet goed ingesteld is, is parodontitis moeilijk of niet stabiel te krijgen. Naast suikerpatiënten, komt parodontitis vaak voor bij mensen met overgewicht, ongezond eten, roken en weinig bewegen. Een gezonde levensstijl is dan ook een belangrijk aspect om parodontitis te voorkomen, evenals een goede mondzorg.

Rol van tandarts en mondhygiënist

Als er iets mis is in het lichaam, dan ziet de tandarts dat vaak als eerste. Vooral parodontitis is een teken van (naderend) gezondheidsgevaar. Een goede mondhygiëne is dus belangrijk en parodontitis moet adequaat aangepakt worden. En als parodontitis niet te behandelen is, kan iemand diabetes hebben. In de praktijk zijn we hier extra alert op, want ontstekingen aan het tandvlees hebben invloed op de gezondheid. Bezoek twee keer per jaar jouw tandarts voor een uitgebreide controle

Frank Post heeft al meer dan 25 jaar ervaring als tandarts-implantoloog en is eigenaar van Kliniek Tandheelkunde Sneek, gezondheidscentrum Simmerdyk. Belangrijke specialismen zijn behandelingen onder volledige narcose, angst patiënten , implantologie. parodontologie en uitgebreide esthetische gebitsrenovaties.