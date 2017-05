Black Boys stelt verblijf in vierde klasse zeker

Munnikeburen – Na de oorwassing van vorige week was het vandaag met het duel tegen VWC weer “business as usual” voor de Zwartjes en ging het om de keiharde knikkers. Immers de ploeg uit Munnekeburen vocht zo’n beetje voor haar laatste kans om rechtstreekse degradatie te ontlopen, terwijl Black bij winst en bij puntverlies van RKO zich ook volgend seizoen vierdeklasser mocht noemen. Kortom, alle ingrediënten voor een echte degradatiekraker waren aan boord, alleen ontbrak bij Black Boys Oetse de Jong, die het mislukte kampioensfeest van Feyenoord verkoos boven het niet onbelangrijke duel van zijn club.

In dat niet onbelangrijke duel kende Black Boys een prima eerste helft en na iets meer dan twintig minuten zette Dennis Niemarkt de Snekers op het goede spoor (1-0) en een dik kwartier later liet Josue Molina Perez de tweede treffer voor de “All Blacks” noteren. Daarmee verdubbelde de Spanjaard niet alleen de marge, maar duwde hij Black Boys ook een heel eind richting het zo vurig gewenste resultaat. Dat resultaat kwam in het verdere verloop van de eerste helft in ieder geval niet meer in gevaar en de ploeg van trainer Ed Laagland nam de 0-2 voorsprong relatief eenvoudig mee naar de kleedkamer.

​Dat beeld bleef in de eerste 25 minuten na rust bestendig en ook in die fase kwam de “Equipo Negro” in defensief opzicht niet of nauwelijks in problemen. Sterker nog, in de 72ste minuut hengelde Black Boys de buit definitief binnen, toen Josue Molina Perez zijn tweede treffer van de middag in het netje deponeerde en daarmee aan alle twijfel een einde maakte.

Die twijfel, zo die nog bestond, werd vervolgens helemaal in zekerheid omgezet, toen Black Boys vlak voor het einde van de wedstrijd de 0-4 maakte. Dat de thuisclub een paar minuten later nog iets terugdeed, kon toen niets en niemand met zwart bloed in de aderen meer verontrusten, te meer omdat RKO een aantal kilometers verderop met 2-1 van Oldeboorn verloor. De nederlaag van de polderbewoners zorgde er in combinatie met de eigen zege voor, dat Black Boys ook volgend seizoen in de vierde klasse terug te vinden is..

VWC – Black Boys 1-4 (0-2)

Doelpunten: 0-1 Dennis Niemarkt (22.), 0-2 Josue Molina Perez (37.), 0-3 Josue Molina Perez (72.), 0-4 (85.), 1-4 (88.)

Bron Pengel