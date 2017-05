Adaptief onderwijs met Snappet op de Meester van der Brugschool en De Twine

Werken op eigen niveau oftewel adaptief onderwijs, is niet nieuw. De scholen van stichting Palludara zijn hier in het kader van passend onderwijs al een aantal jaren mee bezig. Door de digitalisering van het onderwijs heeft de werkwijze binnen de groepen nu een nieuwe dimensie gekregen. Sinds het begin van dit schooljaar werken de leerlingen van cbs De Twine uit IJlst met het programma Snappet. In Woudsend op de Meester van de Brugschool, ook een van de christelijke basisscholen van onderwijskoepel Palludara, gebruiken ze ook het adaptief onderwijsplatform Snappet. Gerben Veenstra (34), sinds 2005 werkzaam in het onderwijs, is aanjager van Snappet op beide scholen. In 2013 werd Veenstra directeur van de school in Woudsend en vorig jaar werd hij ook als zodanig aangesteld aan De Twine. Een bevlogen onderwijsman vertelt over het gebruik van Snappet op beide scholen.

De Twine heeft 165 leerlingen en op de Meester Van der Brugschool bezoeken 84 kinderen de basisschool. Veenstra is drie dagen per week in IJlst werkzaam en in Woudsend vervult hij twee dagen diezelfde functie.

Ontwikkelingsmogelijkheden Palludara

“Ik ben nu bijna 12½ jaar werkzaam binnen Palludara, ik krijg binnen de stichting ontwikkelingsmogelijkheden op alle fronten. Zowel persoonlijk als voor de kinderen. Dat spreekt mij aan”, vertelt de directeur. “We zijn op beide scholen druk bezig met digitalisering. Voorheen ging het verwerken vooral in werkboekjes en schriften, maar nu gebruiken we Snappet daarbij. Het is een hulpmiddel voor de kinderen om de verwerkingen op een tablet te maken. Het is een programma dat er voor zorgt dat kinderen op eigen niveau aan het werk kunnen. Het betekent voor de leerkracht dat ze niet al het werk van de leerlingen meer hoeven na te kijken, maar dat ze op hun dashboardscherm de resultaten van de leerlingen live kunnen volgen. Je hebt veel meer mogelijkheden om direct in te spelen op de dingen die de kinderen doen.”

Hulpmiddel

Veenstra ziet Snappet als een hulpmiddel bij rekenen, spelling, technisch en begrijpend lezen. Kinderen kunnen hun eigen ontwikkeling volgen. “Werken met een tablet is bij ons geen doel op zich maar écht een hulpmiddel. De belangrijkste mensen in het onderwijs zijn de leerkrachten. Ik pas er voor dat kinderen niet meer op school hoeven te komen omdat de leerkracht via apparaten iets gaat uitleggen. Echt contact is belangrijk. Snappet is ontstaan vanuit het onderwijsveld. Een aantal leerkrachten sloeg met de vuist op tafel van ‘wat een administratie toch allemaal’. Zij vonden dat het eenvoudiger kon. Die leerkrachten hebben een programma ontwikkeld speciaal voor het werkveld, zodat kinderen op hun eigen niveau kunnen werken. En zodanig dat het voor de leerkrachten minder administratie met zich mee brengt. Het programma registreert, signaleert en het analyseert. Daarom noem ik het ook een hulpmiddel.”

Veenstra weet dat elke verandering weer een nieuwe verandering teweeg brengt. Omdat Snappet steeds de vorderingen in beeld brengt, is de rapportage op beide scholen ook veranderd. “We hadden een rapport van acht kantjes, die we nu teruggebracht hebben tot zes!”

Er wordt vanaf groep 4 gewerkt met Snappet, de ervaringen zijn tot nu toe heel positief weet Veenstra. “De kinderen zijn gemotiveerder dan voorheen, ze worden uitgedaagd en geprikkeld. We dachten dat het voor leerlingen uit groep 4 nogal een uitdaging zou zijn, maar juist deze leeftijdsgroep weet precies hoe het werkt. Ze zijn er mee opgegroeid. Maar nogmaals Snappet is een waardevol hulpmiddel!” Het persoonlijke contact met de leerling moet blijven. De rol van de leerkracht blijft daarmee van groot belang.

Bijschrift bij foto: Naast het werken op de tablets, wordt er ook veel aandacht besteed aan de ontluikende natuur om ons heen.