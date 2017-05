Waterpoortboys wendt rechtstreekse degradatie af

Workum – Waterpoort Boys heeft de voorlaatste episode van de serie “nu of nooit” rechtstreekse degradatie afgewend. De ploeg van Richard de Jong en Tinus Vermaning versloeg in Workum de lokale voetbaltrots en angstgegner met 3-0 en werd door die zege onbereikbaar voor SVM Marknesse en het al gedegradeerde Heeg.

Die zege op sportpark De Rolpeal kwam tot stand in een wedstrijd, die voor rust niet of nauwelijks kon boeien. Ondanks het zonnetje en de temperatuur van 18 graden wisten beide Workum en Waterpoort Boys de wedstrijd niet echt richting kookpunt te tillen. De match die in het eerste bedrijf redelijk in evenwicht was, leverde niet of nauwelijks opwindende momenten op, al waren die van de Snekers zeker talrijker dan die van de onmachtige thuisclub.

De logische 0-0 ruststand bleef ook na de thee aanvankelijk in takt met dien verstande, dat het spelaandeel van Waterpoort Boys nu beduidend groter was dan in de eerste 45 minuten en dat de 0-1 een kwestie van tijd leek. Niettemin moesten de fans met een geel-blauwe achtergrond nog tot de 67ste minuut wachten, aleer het overwicht van de Snekers ook in de score tot uitdrukking werd gebracht. Jesse Kribben ontstak het lontje en zorgde daarmee voor de vlam in de pan. Die vlam werd een klein kwartier later nog groter, toen Sjerp Jan Hofman de bal achter zijn eigen doelman werkte. Daarmee was de wedstrijd beslist, want een kanteling lag gelet op de onmacht van de thuisclub niet meer in de rede. Die kwam er dan ook niet. Integendeel, in blessuretijd strooide Robert Minks nog wat meer zout in de Workumer wonden, toen hij bij zo’n beetje de laatste aanval van de wedstrijd de 0-3 op het scorebord bracht.

Bron Pengel