Themaweek Stichting Leergeld op Omrop Fryslân

Sneek – De vier Friese Leergeld Stichtingen hielpen het afgelopen jaar in Friesland bijna 5000 kinderen. Dat is mooi, maar nog niet afdoende. ,,We bereiken namelijk niet iedereen en dus komen we opnieuw in actie.” Binnenkort valt bij vijfhonderd Friese scholen een vernieuwd en uitgebreid informatiepakket op de deurmat. Omrop Fryslân biedt hulp met een week lang uitzendingen over het werk van Leergeld.

Leergeld zorgde er al voor dat kinderen (4 tot en met 17 jaar) uit gezinnen met een laag inkomen actief mee kunnen doen met hun leeftijdsgenoten. Ouders die geen geld hebben voor een schoolreisje, zwemles, nieuwe sportkleren, muziekles of een mooi verjaardagscadeau worden geholpen zodat hun kind(eren) zo min mogelijk de dupe worden.

Niet voor niets is het motto van de stichting ‘alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is later meetellen’. Via kindpakket.nl kunnen gezinnen de vergoedingen snel aanvragen; zonder dat ze gehinderd worden door ingewikkelde vragen.

In samenwerking met verschillende Friese gemeenten is nu een speciale schoolspullenpas ontwikkeld. Deze pas kan door alle ouders met een laag inkomen worden aangevraagd en is 75 euro waard. Voor dat geld kunnen kinderen, die naar het voortgezet onderwijs gaan, schoolspullen kopen bij Bruna, Hema en Bristol.

Het informatiepakket maakt deel uit van een publiciteitscampagne en bevat posters, brochures en voorbeeldbrieven voor ouders. Dankzij de samenwerking met Omrop Fryslân, die in de week van 8 tot en met 12 mei ruim aandacht aan Leergeld besteedt, krijgen deelnemende gezinnen daadwerkelijk een gezicht.

,,En dat is best bijzonder”, zegt Paula van der Veer namens Leergeld. ,,Ouders en kinderen schamen zich soms voor hun financieel moeilijke positie. En dat is absoluut niet nodig! Werkloosheid, scheiding, ziekte of gewoon stomme pech kan leiden tot een krappe beurs” Het kan iedereen overkomen. De themaweek op Omrop Fryslân staat er uitgebreid bij stil.

Meer over het kindpakket: via kindpakket.nl zijn vergoedingen aan te vragen van Leergeld, Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds en Jarige Job. Ook is het Sociaal Wijk- of Gebiedsteam beschikbaar voor hulpvragen. Sinds de start in 2015 hebben al meer dan drieduizend gezinnen een aanvraag gedaan.