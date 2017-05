Eilandexcursie Makkumernoardwaard

Makkum – Een wandeling over een onbewoond eiland met een stralend wit schelpenstrand. Zoiets is ook in Fryslân mogelijk. Op woensdag 17 mei houdt It Fryske Gea namelijk van 14.00 tot 16.00 uur een wandelexcursie over de Makkumernoardwaard bij Makkum.

Het eiland is vanwege haar bijzondere natuurwaarden alleen tijdens excursies voor het publiek toegankelijk. Deze excursie is dus de ideale kans om mee te gaan naar de schelpenbanken, de rietvelden en het wilgenbos vol zangvogels. Met een bootje maken we de oversteek. Aanmelden kan tot een werkdag van tevoren aan via www.itfryskegea.nl of tel. 0512-381448. Wacht niet te lang, deze excursie zit altijd snel vol! Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-). Vergeet laarzen en verrekijker niet.

Historie

De ontwikkeling van de waarden is pas begonnen na 1933. Vóór die tijd lagen voor de kust al lang één of meer eilanden, maar na een stormvloed in 1776 bleef hier vrijwel niets van over. Na 1932, toen de Afsluitdijk was aangelegd, veranderde de situatie drastisch. Het zoute water werd zoet, het getijdenverschil verviel en de waterstand werd verlaagd waardoor de zandbanken permanent droog kwamen te liggen. Geleidelijk kwam de plantengroei op gang, terwijl diverse vogelsoorten hier een prachtige nieuwe broedplek vonden. De laatste jaren zijn meer dan 220 verschillende vogelsoorten gesignaleerd, waaronder moerasvogels als roerdomp, snor, baardmannetje en grote karekiet, maar ook typische bosvogels als grote bonte specht en havik. Een wandeling op dit unieke eiland is zeker de moeite waard!

Foto Foto Bart Schoppers/It Fryske Gea