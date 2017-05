Deels Sneker Green Team Twente onthult nieuwe waterstofauto

Sneek – Green Team Twente, met Sneker mechanicus Emiel Haven in de gelederen, onthulde woensdag de nieuwe waterstofauto H 2 ∞ (‘H 2 INFINITY’). Hiermee mikt het team op een podiumplek tijdens de Shell Eco Marathon, de grootste Europese duurzaamheidsrace in Londen. Het Twentse studententeam wil 1 op 1000 rijden en daarmee de derde plek van vorig jaar minimaal evenaren.

Het is de tweede keer dat de Shell Eco Marathon in Londen plaatsvindt. Door de vele heuvels in het parcours rondom het beroemde Queen Elizabeth Olympic Park biedt dit parcours unieke uitdagingen voor de deelnemers.

Efficiëntie van 99.1%

Green Team Twente loopt voorop in de sterke opkomst van de waterstofauto. Zo zijn veel autofabrikanten al gestart met de grootschalige productie van auto’s die rijden op waterstof.

Het huidige team heeft de versnellingsbak aangepast, zodat er een optimale efficiëntie van 99.1% behaald kan worden. Daarmee is het team in staat om van Enschede naar Genève te rijden met slechts één liter brandstof (energie-equivalent van benzine).

Het team innoveert dit jaar ook met een speciale koppeling. Teamleider Vitto Bonnemayers: “Daarmee kan de bestuurder de wielen op tactische momenten loskoppelen van de motor. Op die manier elimineer je de weerstand van de hele aandrijflijn, wat een significant verschil maakt in de totale efficiëntie van de auto. Met een simpele knop kan de bestuurder dit systeem bedienen.”

Afgekeken van Formule 1

Nieuw in de H 2 ∞is tevens een op de Formule 1 geïnspireerd stuur. De bediening van alle functies in de auto, van gas geven tot de lichten, bevindt zich op het stuur. De achterophanging van de auto kreeg vorig jaar al een belangrijke verbetering met de upgrade naar een zogenaamd double wishbone systeem.Het double wishbone systeem bestaat uit lichtgewicht koolstofvezel buizen die ervoor zorgen dat de wielen van de auto onafhankelijk van elkaar kunnen veren. Een soortgelijk systeem wordt ook gebruikt in de Formule 1. Tot slot bouwde het team een systeem in om real-time de gegevens van alle onderdelen in de auto af te kunnen lezen, de CAN OtA: CAN-bus Over the Air.

VittoBonnemayers: “Op basis van die gegevens kunnen we tijdens de race onze rijstrategie aanpassen om nog efficiënter te rijden. Daarnaast kunnen we hiermee van buitenaf instellingen in de auto veranderen, als tijdens de race de omstandigheden verander. Dit is een groot voordeel.”

Over Green Team Twente

Green Team Twente 2017 bestaat uit 19 studenten van verschillende disciplines. Een groot deel studeert Electrical Engineering of Werktuigbouwkunde aan de UT, maar het team heeft ook studenten van de opleidingen Industrial Design, Advanced Technology, Technical Computer Science, Technische Natuurkunde en Technische Bedrijfskunde.