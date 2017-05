ONS Boso – Jong FC Groningen – Om des Keizers baard?

Sneek – Door het prachtige punt in Lisse en de gelijke spelen van SteDoCo en ODIN’59 werd afgelopen zaterdag rond een uur of vijf duidelijk, dat ONS Boso Sneek volgend seizoen opnieuw in de Derde Divisie zal acteren. Voor de vijfde achtereenvolgende keer. Wie had dat durven dromen, toen de Snekers in 2013 op het hoogste niveau in het amateurvoetbal gingen spelen. Maar de realiteit gebiedt te zeggen, dat ONS Boso Sneek een inmiddels overal gerespecteerde tegenstander is geworden. En het blijkt, dat de mannen van Richard Karrenbelt en Chris de Wagt tegen geen enkele tegenstander bij voorbaat kansloos zijn.

De wedstrijd van afgelopen zaterdag was wel een heel bijzondere. Door de overwinning in Spakenburg op IJsselmeervogels begon FC Lisse zwaar favoriet aan de wedstrijd tegen ONS Boso Sneek. Maar de oranjehemden zaten er van meet af aan bovenop. En spelmaker Martin van Eeuwijk van FC Lisse kreeg maar heel weinig ruimte om zijn medespelers van bruikbare passes te voorzien. ONS Boso Sneek speelde, door de schorsingen van Gustavo van der Veen en Iloba Achuna, met Curty Gonzales en Rein Werumeus Buning naast Klaas de Vries en Angelo Zimmerman in de verdediging. Dat klikte uitstekend. En de hechte defensie bleek een uitstekende uitgangspositie om te bouwen aan iets heel moois. Het werd voor de neutrale toeschouwers een heerlijke wedstrijd om naar te kijken. Twee ploegen die de aanval zochten en over-en-weer kansen kregen. ONS Boso Sneek kreeg misschien nog wel de beste. En daarom was het sneu, dat FC Lisse diep in blessuretijd nog langszij kwam. Overigens was dat, gezien de verhoudingen in het veld, wel verdiend. Voor FC Lisse rest er een zeer spannend slot van de competitie. IJsselmeervogels staat dan wel 2 punten voor. Maar op de laatste competitiedag spelen de volgelingen van Sandor van der Heide in Katwijk tegen Quick Boys. En dat is altijd een wedstrijd met extra emoties!

ONS Boso Sneek speelt eigenlijk nergens meer voor. Al zou het prachtig zijn, wanneer aan het totaal van 40 nog een paar punten zouden kunnen worden toegevoegd. Daardoor zouden de Snekers misschien nog één of twee plekken op de ranglijst kunnen klimmen. Maar het is al geweldig, wanneer de huidige 11e positie kan worden behouden. Daarvoor is het nodig, dat komende zaterdag niet wordt verloren van Jong FC Groningen. Op de ranglijst staat ONS Boso Sneek 1 punt vóór op de Groningers. En dat geeft al aan, dat we hier met, op papier, twee gelijkwaardige tegenstanders te maken hebben. Op 3 december jl. maakten beide ploegen er op het trainingscomplex van FC Groningen, Corpus den Hoorn, een aantrekkelijke wedstrijd van. De beloften van FC Groningen lieten prima voetbal zien. Maar met name op het fysieke vlak moeten de ‘Grinsers’ nog wat groeien. ONS Boso Sneek won door een doelpunt van Yume Ramos, kort voor tijd, met 2-1. Maar het was zeker geen ‘walk over’. Dat valt ook niet te verwachten van de wedstrijd van zaterdagmiddag. De Groningers hebben zich uitstekend voorbereid en hun scouts meerdere keren op de Snekers af gestuurd. Ten bewijze, dat ze deze wedstrijd zeer serieus nemen. Voor ONS Boso Sneek de kans om ook aan het thuispubliek te laten zien, wat de meereizende supporters in uitwedstrijden al meerdere keren mochten constateren: nl. dat ONS Boso Sneek uitstekend kan voetballen, en het lijfsbehoud voor de Derde Divisie ten volle verdient!

We hopen op een aantrekkelijke wedstrijd op een, naar de voorspelling verluidt, fraaie voorjaarszaterdag!

Door Jan van der Veen / ONS Boso Sneek