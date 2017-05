60-jarig huwelijk familie Vellenga te Wommels

Wommels – Op 8 mei 2017 zijn de heer Gosse Vellenga en Geeske Deinum 60 jaar getrouwd. Dankzij hun goede gezondheid vieren zij hun diamanten huwelijk met de hele familie.

Persoonlijk

De heer Vellenga is op 7 maart 1925 geboren in Oosterend. Zijn vrouw is op 12 april 1930 geboren in Welsrijp. Gosse Vellenga werd na de oorlog uitgezonden naar Nederland-Indië. Na drie jaar kwam hij terug en leerde toen Geeske Deinum kennen. Het echtpaar is op 8 mei 1957 getrouwd in Wommels. Ze hebben vier kinderen en tien kleinkinderen gekregen.

Wonen en werken

Mevrouw Vellenga was bejaardenhulp in Easterlittens. Haar man was boerenarbeider en zodoende heeft het echtpaar achtereenvolgens gewoond in Reahûs, Purmerland, Easterlittens, Hartwerd en Wommels. Overal met veel plezier en zodoende hebben ze overal fijne contacten opgebouwd. Zelfs met de buren van Purmerland hebben ze nog jaarlijks contact. Op 27 april 1967 verhuisde het echtpaar daarheen. Toen de radio aangesloten werd hoorden ze dat Koning Willem-Alexander geboren was.

Hobby en vrijwilligerswerk

De heer en mevrouw houden van lezen en jeu de boules. Ze zijn graag onder de mensen. Mevrouw Vellenga houdt daarnaast van breien en handwerken en haar man houdt van biljarten. De heer Vellenga was bode bij de begrafenisvereniging in Hartwert en zijn vrouw deed vrijwilligerswerk in Nij Stapert. Daarnaast waren de echtelieden actief in het kerkenwerk en het bezoeken van dorpsgenoten.