The Real McKenzies en Bob Wayne in Bolwerk Sneek

Sneek – Het Canadese The Real McKenzies uit Vancouver is een niet te stoppen, kilt dragende tourmachine. De door de wol geverfde groep van reizende minstrelen, entertainers en zwervers op een nooit eindigende zoektocht naar plezier. 2017 wordt een bijzonder jaar voor de band, omdat ze hun 25-jarig jubileum vieren met een wereldtournee.

Al 25 jaar lang weet deze groep wereldwijd de aandacht van het publiek te grijpen met hun verslavende, compromisloze muziek, die recht uit het hart komt. Met zowel akoestische als elektrische instrumenten weten deze getalenteerde muzikanten een bijzondere mix te maken van klassieke punk, rock n’ roll en hard folk met onmiskenbare traditionele Keltische invloeden. Knalharde punk rock songs staan zij aan zij met gepassioneerde ballades.

The Real McKenzies hebben een reputatie die er niet om liegt. Ze deelden het podium o.a. met bands als Rancid, NOFX, Flogging Molly, The Misfits, Pennywise, Shane McGowan en Metallica.

Ferocious Dog tapt uit een vergelijkbaar vaatje. Ze mengen rock, ska, punk en folk en tot een gegarandeerd feestje. Zelf omschrijven ze hun muziekstijl als ‘high energy folk’, wat een prima benaming is voor hun gedreven punk met violen en banjo. Deze zeskoppige band uit Nottingham weet iedere zaal tot het uiterste bewegen.

Bob Wayne

Bob Wayne staat met zijn opzwepende, op country gebaseerde muziek garant voor een ‘zweetfeest’. Ooit begonnen als roadie bij Hank III, een van de grootste countryrock-artiesten ter wereld, is hij inmiddels samen met zijn begeleidingsband The Outlaw Carnies al jaren ‘op tournee’ om de wereld te bespelen. De muziek van deze muzikale redneck is geïnspireerd door zijn ‘life on the road’, waar hij dan ook de meeste tijd spendeert. Wayne heeft het in zijn teksten graag over truckers, het eenzame leven op de weg, vrouwen en barbeques. Bob Wayne staat garant voor opzwepende alternatieve country, rockabilly, hillbilly en stevige bluegrass. Een regelrechte aanrader voor iedereen met een hart voor rock & roll. In 2015 kwam zijn laatste plaat uit ‘Hit the Hits’, met fantastische covers van zijn favoriete countryhelden. Met zijn liedjes met banjo, gitaar, drums, viool en staande bas als instrumentarium zijn ze een furieuze liveband, die garant staat voor een onvoorstelbaar feest!

Dolltones is een enthousiaste, smerige rock & roll / rockabilly band uit Groningen en Friesland. Ze spelen pakkende nummers met een dosis nuchtere energie en geeft je garantie om overal een goed feest te bouwen. Na eerder samen met Bob Wayne het podium te hebben gedeeld, was duidelijk dat dit een fijne combinatie is. Voor liefhebbers van Johnny Cash, Hank Williams, Stray Cats en pure whisky.