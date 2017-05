„Mademoiselle Chanel“ op zoek naar Grutte Pier!

Kimswerd – Een solomusical over het leven en werk van Coco Chanel. Met verbazingwekkende onthullingen over de duistere zijde van deze geniale modeontwerpster, die alles wist te overwinnen behalve haar besmuikte verleden.

Gabrielle Coco Chanel was de eerste vrouwelijke modeontwerper die met stijl, tijdloze elegantie, maar ook gewetenloos en met ijzeren discipline een wereldimperium creëerde. Ze wist precies wat ze wilde: het vrouwelijke lichaam haar vrijheid teruggeven, korte metten maken met korsetten en ouderwetse vlechten. Ze creëerde een parfum dat de wereld veroverde, kleedde wereldsterren en presidentsvrouwen. Allemaal vanuit het diepste verlangen erbij te horen en erkend te worden. Haar eenvoudige komaf haalde haar telkens weer in en zo bleef ze gevangen in eindeloze eenzaamheid, die de triomf van haar werk overschaduwde. Een opwindende en bruisende voorstelling vol prachtige Franse chansons.



Coco Chanel wordt in deze solomusical vertolkt door Inez Timmer, internationale musicalactrice, theatermaakster en zangeres. Ze speelde in Duitsland, Oostenrijk en Nederland in meer dan dertig musicals. In Straatsburg trad ze op met het Metropole orkest en met de musical ‘De klokkenluider van Notre Dame’ werkte ze in New York. Ze bevoer als artieste op cruiseschepen alle zeven wereldzeeën maar sinds 2012 heeft ze zich toegelegd op het spelen van intieme theatervoorstellingen in Nederland. Niet onverdienstelijk, want haar laatste voorstelling ‘Op alle fronten’ over het leven van Lale Andersen kreeg lovende recensies en 5 sterren van de Leeuwarder Courant.

De magische aantrekkingskracht van Coco

Dat ze nu juist een voorstelling over Coco Chanel maakt is niet verwonderlijk. ‘Ik wordt altijd geraakt door sterke vrouwen die tegen alle verwachtingen in iets groots bereiken in hun leven. Vrouwen die heel geëmancipeerd zijn, zonder dat woord in de mond te nemen. Die vrouwen oefenen al heel lang een magische aantrekkingskracht op mij uit,’ zegt Inez Timmer als ze haar keuze voor Coco Chanel uitlegt. ‘En veel mensen weten bijvoorbeeld niet dat Coco Chanel aanvankelijk de kost verdiende als zangeres bij een variété in het stadje Moulins. Ze was niet echt getalenteerd maar in de pauzes van het programma mocht ze haar twee liedjes zingen om zo wat geld te verdienen. Dat is natuurlijk iets dat mij als theatermens en zangeres enorm aanspreekt, de moed die daar uit spreekt.’

Foto Aernout Steegstra