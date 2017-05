WPB wint overtuigend met 2-0

Sneek – Aan de hand van uitblinker Casey Spoelstra formuleerde Waterpoort Boys het juiste antwoord op de penibele positie, waarin de ploeg van Richard de Jong en Tinus Vermaning na het verlies in en tegen Willemsoord verkeerde. Na een overtuigende pot werd concurrent SVM Marknesse met 2-0 verslagen en dat was eigenlijk een iets te magere afspiegeling van de krachtsverhoudingen.

Die afspiegeling kreeg overigens al snel gestalte, want de eerste, de beste aanval bracht Waterpoort Boys in het zadel. Met een pass bediende Elroy de Meer de al genoemde Spoelstra en die tekende vervolgens al in de eerste minuut met een geplaatst schot van een meter of vijftien voor de openingstreffer. Dat smaakte naar meer en dat meer leek er ook te komen, toen De Meer niet veel later die bal prachtig voor het doel slingerde. Robert Minks, die vorige week zijn 100ste goal voor Waterpoort Boys scoorde, schampte echter het lederen monster en verzuimde daarmee om Waterpoort Boys al in een vroeg stadium richting veilige haven te loodsen. Dat had een dure misser kunnen zijn, want even later greep de Sneker defensie niet goed in en dat bood de gasten de gelegenheid om gevaar te stichten. Dat liep nog goed af, maar kort daarop scoorde SVM uit een vrije trap alsnog de gelijkmaker. Die treffer kwam echter niet voor het stempel “goedgekeurd” in aanmerking, omdat de kopbal vanuit buitenspelpositie werd afgevuurd.

Vervolgens verplaatste het spel zich weer naar de andere helft, maar de Snekers slaagden er niet in om zich voor hun inspanningen te belonen. Een schot van de sterk spelende Stefan Kroon verdween voorlangs en vervolgens werd de eindpass in een aantal gevallen te weinig langs de meetlat gelegd. Die lat functioneerde even later echter naar behoren, toen Minks de bal kreeg aangereikt. De spits kreeg de bal wel richting de linker benedenhoek, maar uiteindelijk niet langs doelman Sander Heerink. Zijn ploeg probeerde het in die fase vooral van afstand, maar de schoten misten de juiste richting. Nadat bij een overtreding op Kevin Kedde het fluitsignaal achterwege bleef, kregen de polderbewoners na een dik half uur iets, wat als kans mocht worden gekwalificeerd. Die werd echter niet verzilverd en bij een hoekschop werd de bal van de doellijn gehaald en gaf de technologie “no goal” aan.

​Na die levensgrote kans probeerde Waterpoort Boys aan de andere kant die technologie in werking te zetten, maar een combinatie tussen Minks en De Meer liep dood, terwijl bij een met het hoofd verlengde hoekschop de afnemer ontbrak. Die afnemer was er kort voor rust wel, maar Casey Spoelstra slaagde er niet in om alleen voor doelman Heerink zijn sterke optreden met een tweede treffer te bekronen. Die bekroning leek onmiddellijk na rust een feit te worden, want in die fase kreeg de thuisclub een aantal mogelijkheden om de marge te verdubbelen. De eerste daarvan was voor Patrick Bles, doch hij slaagde er niet in om na een listig overstapje een corner te verzilveren. Dat lukte vervolgens ook Robert Minks niet, toen hij op het oog door Elroy de Meer op maat werd bediend. Een nieuwe voorzet van De Meer bracht Minks echter opnieuw in stelling. Invaller-doelman Stefan Heddes, die in alles aan de Amerikaanse goalie Brad Friedel deed denken, werkte de bal niet voldoende weg, waarna Minks met een bekeken lobje de 2-0 op het scorebord toverde.

SVM had op dat moment nog geen teken van leven afgegeven en kwam ook in het vervolg niet of nauwelijks onder de druk uit. Bij de eerste keer, dat dit gebeurde, was de tweede helft al twintig minuten onderweg en het rollertje kon niemand in het Sneker kamp echt verontrusten. Dat lukte de groen-witten even later ook niet, al moest doelman Stefan Rijpkema bij die poging wel de handen uit de mouw steken. Dat laatste moest hij in de slotfase nog een keer doen, maar ook deze keer was zijn blok afdoende om SVM van scoren af te houden.

Voor het overige was het vooral Waterpoort Boys wat de klok sloeg, maar de geel-blauwen slaagden er in het vervolg niet meer in om de stand op het scorebord nog te wijzigen, al kreeg invaller Jesse Kribben op aangeven van Robert Minks nog een niet te missen kans. Daarvoor had een serie hoekschoppen alleen tot een kopbal van Tarik Hamdi geleid, terwijl de centrale verdediger later in de wedstrijd bij zowel een schot als een schuiver ook niet de juiste richting wist te ontdekken. Dat laatste lukte ook Casey Spoelstra niet, toen hij een vrije trap mocht nemen, terwijl een technisch goed ingeschoten bal van Elroy de Meer net naast de vijandelijke goal verdween. Derhalve bleeft het bij 2-0 en die zege was gelet op het sterke optreden van de thuisclub meer dan verdiend.

Waterpoort Boys – SVM Marknesse 2-0 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Casey Spoelstra (1.), 2-0 Robert Minks (56.)

​Toeschouwers: 150

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Kevin Kedde, Jordi Heerings, Tarik Hamdi, Stefan Kroon, Ron Huitema, Tim van der Werf, Casey Spoelstra, Patrick Bles (65. Jesse Kribben), Robert Minks en Elroy de Meer

Bron Pengel