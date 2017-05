Sliedrecht legt basis voor landskampioenschap

Sneek – In de tot de laatste plaats bezette Sneker Sporthal heeft Sliedrecht de eerste van de twee beslissingswedstrijden om het landskampioenschap volleybal in de eredivisie met 1-3 gewonnen.

VC Sneek had in de eerste set weinig in te brengen tegen een ontketend Sliedrecht. Binnen no time stond het 14-25 en was de eerste set binnen. In de tweede set kwam VC Sneek beter in het spel. Met goed en gevarieerd spel pakte Sneek een 13-7 voorsprong, maar deze verdween als sneeuw voor de zon toen de zenuwen bij Sneek toch de kop weer opstaken. Met 23-25 won Sliedrecht ook de tweede set en leek de wedstrijd af te stevenen op een ‘clean sweep’.

Het va banque spel van Sneek in de derde set wierp zijn vruchten af. Via een 15-9 voorsprong die niet meer uit handen werd gegeven dwong Sneek een vierde set af. En dat werd een billenknijper van de eerste orde. Een finale waardig. Sliedrecht nam een kleine voorsprong en wist deze ondanks manmoedige pogingen van Sneek om een vijfde set uit de strijd te slepen, steeds vast te houden zodat de gasten met 22-25 in punten en 1-3 in sets terugreisden naar het Zuid-Hollandse, met een stevige basis voor de return volgende week zaterdag om 15:45 uur in Sliedrecht.

Regerend landskampioen Sneek zal dan met 0-3 of 1-3 moeten winnen om een golden set te mogen spelen.

Foto archief Klaas Hijlkema