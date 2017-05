Nationale Jantje Beton Buitenspeeldag op 14 juni

Sneek – Dé 10e Buitenspeeldag op 14 juni staat voor de deur. Initiatiefnemers Jantje Beton en Nickelodeon roepen iedereen op mee te helpen om van Nederland één grote speelplek te maken. Al meer dan 350 scholen, bedrijven, buurtverenigingen, ouders, gemeenten en kinderen hebben een activiteit aangemeld. Maak ook jouw activiteit zichtbaar! En help mee deze 10e editie tot een nog groter succes te maken en meer dan 100.000 kinderen blij te maken. Aanmelden kan tot 14 juni via www.jantjebeton.nl/buitenspeeldag.

Iedereen die kinderen een waanzinnige dag boordevol plezier wil bezorgen, kan een activiteit aanmelden.

Tips en inspiratie voor activiteiten

Iedereen die een Buitenspeeldag activiteit aanmeldt, ontvangt ondersteuning in de vorm van tips, promotiemateriaal en leuke activiteit ideeën viawww.jantjebeton.nl/buitenspeeldag. Van hindernisbanen en oud-Hollandse spellen tot kliederen met water in de zon of juist in de regen. Op de Buitenspeeldag is alles mogelijk.

Buitenspelen is niet vanzelfsprekend

Tijdens de Buitenspeeldag kunnen kinderen ervaren hoe leuk het is om buiten met buurtgenootjes lol te hebben. Buitenspelen is tegenwoordig niet meer zo vanzelfsprekend. 1 Op de 5 kinderen speelt niet of slechts één keer per week vrij buiten, dat is behoorlijk alarmerend. Daarom organiseren Jantje Beton en Nickelodeon de jaarlijkse Buitenspeeldag. We willen kinderen massaal laten ervaren hoe leuk het is om de wereld buiten te ontdekken. Buiten is ook dé plek voor hen om hun batterij op te laden of juist te ontladen. En dat is niet alleen leuk, maar ook erg noodzakelijk. Bovendien is buitenspelen essentieel voor de fysieke, mentale en sociale ontwikkeling. Kinderen leren spelenderwijs het best. Iets dat in de huidige, prestatiegerichte maatschappij niet genoeg onder de aandacht gebracht kan worden.

Foto Gerard Til