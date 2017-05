LSC 1890 scoort er acht in Sneek

Sneek – Het zal wel altijd een raadsel blijven, maar de thee moet zeker in de kleedkamer van “The Blues” van uitzonderlijke kwaliteit zijn geweest. Na een gelijk opgaande eerste helft, die op de valreep nog met een gelijke stand werd afgesloten, denderde LSC 1890 in het tweede bedrijf over het arme VKW heen met een klinkende 8-3 zege tot gevolg.

Daar zag het aanvankelijk niet naar uit, want de eerste klap die meestal een daalder waard is, werd na dertien minuten door de gasten uit Westerbork uitgedeeld. Die achterstand werd na een klein half uur door toedoen van Patrick Zijda ongedaan gemaakt, maar nog geen tien minuten later nam de “Angstgegner” van LSC 1890 via een treffer van Frits Vermeulen opnieuw een voorsprong. Die 1-2 stand leek ook het bespreekpunt bij de thee te worden, maar op slag van rust kwamen de brigade van trainer Bert Hollander alsnog langszij. Dat was voor de geplaagde Snekers een aardige opsteker en die werd vervolgens in het tweede bedrijf en na de al aangehaalde thee in een boppeslach omgezet.

Met goals van Cas Douwsma, Bas Douma, Marco da Silva (2x) en Patrick Altenburg (2x) denderde de oude dame over Vlugheid Kracht Westerbork heen en boekte daarmee de grootste zege sinds de rentree in de eerste klasse. Die zege kwam echter te laat om het eerste klassenschap te continueren, want omdat de KNVB andere regels hanteert bij ploegen die zich aan het eind van het seizoen terugtrekken, dan bij ploeg die tussentijd wegvallen, is LSC 1890 evenals VKW inmiddels officieel gedegradeerd.

LSC 1890 – VKW 8-3 (2-2)

Doelpunten: 0-1 Frits Nijstad (13.), 1-1 Patrick Zijda (27.) 1-2 Frits Vermeulen (37.), 2-2 Marco da Silva (45.) 3-2 Cas Douwsma (67.) 4-2 Bas Douma (67.-pen.), 5-2 Marco da Silva (72.), 6-3 Patrick Altenburg (76.), 6-3 Frits Nijstad (82.), 7-3 Patrick Altenburg (90.), 8-3 Marco da Silva (90.+1)

Opstelling LSC 1890: Bas Douma, Steven van der Zee, Martijn Zwaga, Jari Boorsma, Alex Jansen, Cas Douwsma, Patrick Altenburg, Patrick Zijda, Allard Westerdijk, Brian Bok en Marco dan Silva,

Bron Pengel