ONS Boso Sneek dankzij stunt in Lisse in veilige haven

Sneek – De klok op het scorebord in Lisse stond al een poosje op ‘90’ toen Martin van Eeuwijk vanaf de rand van het strafschopgebied in een alles-of-niets poging met een volley probeerde nog een resultaat te boeken in de wedstrijd tegen ONS Boso Sneek. Tergend langzaam, maar nét buiten bereik van Bas van Wegen ging de bal in de rechterbenedenhoek. Daarmee boekte FC Lisse dan toch nog één punt bij het totaal. Maar voor de thuisclub voelde dat als verlies. Uitgeput zegen ‘de elf van Robbert de Ruiter’ na het fluitsignaal van scheidsrechter Sanders ter aarde. Weg dat mooie resultaat van vorige week in Spakenburg! En dat allemaal door een fel, gedreven en goed voetballend ONS Boso Sneek.

Lang had het er zelfs naar uitgezien, dat de volle drie punten mee zouden gaan naar Sneek. Toen Ale de Boer in de 68e minuut neerging in het strafschopgebied van FC Lisse en scheidsrechter Sanders onverbiddelijk naar de stip wees nam topscorer Yume Ramos zijn verantwoordelijkheid. Onberispelijk klopte hij invaller-doelman Tim Orlowski (de eerste keeper, Bryan van der Werf, moest geblesseerd toekijken). Uiteindelijk kwam toch wel de juiste uitslag op het telraam te staan. Maar hulde aan ONS Boso Sneek, dat de huid duur had verkocht!

door: Jan van der Veen

In onze voorbeschouwing noemden we hem ‘misschien wel de beste voetballer van de Derde Divisie’. Bij Rijnsburgse Boys een beetje in de vergetelheid geraakt, kwam Martin van Eeuwijk aan het eind van het vorig seizoen over naar FC Lisse. Bij die club werd hij de spil, waaromheen een tiental andere talenten samen met hem vanaf het begin van de competitie furore maakten. Het líep bij ‘Lisse’. En na 14 wedstrijden kwamen de geel-blauwen als trotse koploper op bezoek in Sneek. Dáár stokte de machine. Het werd uiteindelijk 0-0. Maar het luidde een periode voor FC Lisse in, waarin het allemaal wat moeizamer zou gaan. Uiteindelijk toonde de ploeg veel karakter door vanuit geslagen positie door overwinningen op Rijnsburgse Boys, Scheveningen en IJsselmeervogels opnieuw op de (gedeelde) eerste plaats terecht te komen. En met veel vertrouwen werd de wedstrijd tegen ONS Boso Sneek de afgelopen week tegemoet gezien. Maar op één of andere manier kwam Martin van Eeuwijk, net als destijds in Sneek, niet echt in de wedstrijd. En leek ONS Boso Sneek een nog gunstiger resultaat te kunnen boeken dan destijds in Sneek. Tot die dekselse Van Eeuwijk in blessuretijd alsnog zijn naam en faam als meest gevaarlijke van de Lisse-elf waarmaakte en zijn ploeg nog een beetje in de kampioensrace hield.

Improviseren

ONS Boso Sneek begon met niet al teveel hoopgevende berichten aan de wedstrijd. Vanwege zijn rode kaart tegen DVS’33 Ermelo moet Gustavo van der Veen 8 wedstrijden van de kant toezien. En de trainersstaf van de Snekers kon ook Iloba Achuna niet opstellen om dezelfde reden. Curty Gonzales begon daarom als linksachter, Klaas de Vries startte als rechtervleugelverdediger, en Rein Werumeus Buning stond naast Angelo Zimmerman in het hart van de defensie. Zo kon verder iedereen op zijn eigen plekje blijven staan. En het dient gezegd: Zowel Curty als Rein speelden een puike wedstrijd. Terwijl Klaas de Vries, gekoppeld aan de gevaarlijke Koen Fokkema, ook op die andere kant van de verdediging een prima wedstrijd speelde. Maar het had allemaal heel anders kunnen lopen. In de 6e minuut zag diezelfde Koen Fokkema, dat één van de ONS Boso Sneek-verdedigers de bal niet goed onder controle wist te krijgen. Hij pikte de bal op en sprintte en daarmee richting ‘doel’.Op het juiste moment gaf hij af aan Martin van Eeuwijk, maar hij moest toezien hoe Van Eeuwijk de bal over schoot. Meteen was het raak aan de andere kant. Renco van Eeken passte op Yme Ramos. Ramos ging het duel aan met keeper Tim Orlowski. De keeper kwam duidelijk te laat. Maar de treffer van Ramos, die daarop volgde werd afgekeurd wegens aanvallen van de keeper. Waarbij je de nodige vraagtekens kunt zetten.

FC Lisse optisch sterker, ONS Boso Sneek de betere kansen

FC Lisse veroverde in de loop van de eerste helft wel het meeste balbezit. Maar het creëerde daaruit weinig doelrijpe kansen. Het wekte irritatie op bij de thuisclub, die mogelijk de gedachte had gehad ONS Boso Sneek zo halverwege het eerste bedrijf al van zich af geschud te hebben. Maar Yume Ramos joeg tot tweemaal toe de Lissenaren de stuipen op het lijf met een beste mogelijkheid.

Daar stond slechts één grote kans van de thuisclub tegenover. Martin van Eeuwijk liet zich nogal theatraal vallen in het strafschopgebied van ONS Boso Sneek; maar de scheidsrechter legde de bal daarbuiten. Van Eeuwijk krulde de bal vanaf 16 meter net naast de paal. Voor de rest werkten beide ploegen hard. Was er veel te genieten voor de toeschouwer die houdt van strijd. Maar beide ploegen gingen hand-over-hand meer over op ‘de lange bal’. En dat bleek niet het meest effectieve middel om succes te boeken. Bovendien leek de scheidsrechter zich ook steeds meer te storen aan opvallend veel vallende Lissenaren. Hetgeen bij het Lisser publiek niet in goede aarde viel.

Al met al was de 0-0 stand bij rust wel een redelijke weergave van het spelbeeld van de eerste helft.

Pittig ONS Boso Sneek in het tweede bedrijf

Net zo pittig als de eerste helft was begonnen, begon ook het tweede bedrijf. Danny Kampstra had de score kunnen openbreken, wanneer hij niet te zacht de bal had ingeschoten na een prachtige dieptepass op hem van de voet van Klaas de Vries. Enkele minuten later kreeg Yume Ramos tot tweemaal toe een grote kans. Eerst pareerde Tim Orlowski een inzet van Yume na een prachtige pass van Martin Roosenburg. Vervolgens zette Ale de Boer Yume vrij, maar was Orlowski weer de baas.

In de 59e minuut kroop ONS Boso Sneek door het oog van de naald. Martin van Eeuwijk maakte een actie over de rechter vleugel, speelde zowel Curty Gonzales als Martijn Roosenburg uit, maar schoot op het beslissende moment voorlangs. Overigens had een doelpunt waarschijnlijk niet geteld, omdat Van Eeuwijk onderweg Curty Gonzales onreglementair tegen de grasmat had gewerkt.

Spektakel aan het begin van het vierde kwart

In de 67e minuut leek Bas van Wegen dan toch te moeten capituleren. Boyd Stevens rukte op over links. De bal leek via Rein Werumeus Buning Bas van Wegen te verrassen, maar met een uiterste inspanning hielden beide mannen het doel schoon. De kopbal van Rowdy van der Putten ging in de rebound vervolgens over. Uit de tegenstoot kwam de bal bij Ale de Boer, wel of niet in buitenspelpositie? In elk geval waren er gerede twijfels bij dit spelmoment. Scheidsrechter Sanders uit Doetinchem liet doorspelen, en Ale werd vervolgens binnen de beruchte lijnen tegen het gras gewerkt. Terecht kende de leidsman ONS Boso Sneek een penalty toe. Zoals in de aanhef beschreven liet Yume Ramos deze kans niet onbenut: 0-1.

FC Lisse moet komen!

Het was het sein voor de thuisclub om er nog maar eens een schepje opportunisme bovenop te doen. Rik Vermeulen leek dat te verzilveren, toen Angelo Zimmerman de bal niet goed raakte, maar Rik schoot voorlangs. Rein Werumeus Buning stond Koen Fokkema in de weg bij een poging de score gelijk te trekken. Eerst dus Rein, en vervolgens Bas van Wegen hielden het doel echter schoon. Even later tikte Bas van Wegen een inzet van Martin van Eeuwijk katachtig buiten de palen. ONS leek de zege in de 89e minuut veilig te stellen. Yume Ramos maakte op links een prachtige actie. Maar de prima invaller-keeper Tim Orlowski stond weer/meer in de weg. Niets wees erop, dat het in de 4 minuten blessuretijd nog fout zou gaan. Tot…………Martin van Eeuwijk………….en de rest is boven beschreven.

Terugkijkend………………….

op de wedstrijd is de 1-1 – eindstand toch wel een terechte afspiegeling van hetgeen er binnen de lijnen is gebeurd. Beide ploegen zullen echter toch enigszins (of: erg) ontevreden zijn. ONS Boso Sneek, omdat het niet NOG meer had kunnen stunten. FC Lisse, omdat (onverwacht) ONS Boso Sneek taaier en pittiger bleek dan verwacht. ONS Boso Sneek reisde echter voor het eerst vanuit Lisse over de Afsluitdijk met een punt in de koffer. Daarbij opgeteld de gelijke spelen van SteDoCo en ODIN’59 betekent de combi van resultaten op deze zaterdag, dat ONS Boso Sneek twee wedstrijden vóór het einde van de competitie veilig is. Zeer verrassend (of: toch eigenlijk ook weer niet!) lijkt ook Jong Almere City FC de dans te ontspringen. En moet FC Rijnvogels samen met Huizen, ODIN’59 en SteDoCo uitmaken, wie direct degradeert en wie promotie-/degradatiewedstrijden moet gaan spelen. Daarnaast blijft de titelrace ongemeen spannend; en zou Quick Boys op de laatste competitiedag wel een zeer belangrijke rol kunnen opeisen.