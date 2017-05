Boksicoon Arnold Vanderlyde op bezoek bij F en F

Sneek -Drie keer Olympisch boksicoon Arnold Vanderlyde demonstreerde en onderwees zondagmiddag zijn kunnen op het Spring Camp van de Sneker sportclub F en F. Dit meerdaagse karate trainingskamp bestaat uit junioren en senioren. De boks-maestro uitgenodigd door sensei Peter Kool Smit van Sportclub F en F leerde de deelnemers de fijnste kneepjes uit de Cubaanse Russische boksstijl. De essentie hiervan ligt in, op het juiste moment in-en uit te stappen.

Hij is born and raised in Sittard, maar woont tegenwoordig met zijn gezin in Antwerpen. Deze onbetwiste levende legende is nog steeds springlevend. Zijn grootste sportieve rivaal was de Cubaanse bokser Félix Savón, van wie Vanderlyde in zeven onderlinge confrontaties nooit heeft weten te winnen.

“Zijn naam betekend letterlijk Zeepje. Ik heb me dus zes keer de oren laten wassen door een zeepje”, aldus grapte Vanderlyde. De olympische zwaargewicht promoot en verbind met zijn Fighting Fit Academy zijn buitengewoon bokstalent en communicatieve vaardigheden met mensen van diverse pluimage, het openbaar bestuur, het bedrijfsleven en natuurlijk de sport.

Hij is een begenadigde storyteller. “Stap naar de tegenstander, dan ben je er alvast”! Hij raakt me nooit! Weet je waarom? Omdat ik dat miljoenen keren heb geoefend! “Als je beweegt, heb je de minste kans om te worden geraakt” Misschien kun je deze metafor en lezen in Vanderlyde’s eerste boek: Fighting for success!.”Alle Grooten Ontroeren”. Arnold zeker!