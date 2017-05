Black Boys met 0-3 roemloos ten onder

Sneek – Black Boys kende de vijandelijke helft deze middag alleen van ansichtkaarten, want de keren dat de Zwartjes op de helft van de tegenstander verschenen, waren op de vingers van één hand te tellen. Het aantal kansen, dat de formatie van trainer Ed Laagland wist te creëren, was nog minder en eigenlijk nihil. Alleen bij twee vrije trappen en een gevaarlijk ogende hoekschop kreeg Black Boys de bal op doel. Voor de rest beleefde de doelman van RENADO nagenoeg een werkloze middag.

Aan de andere kant was het aan de goalie van Black Boys te danken, dat de “All Blacks” in ieder geval qua score lang in de wedstrijd bleven. Daarbij had hij aanvankelijk het geluk aan zijn zijde, dat het vizier van de voorwaartsen uit Sint Nyk niet op scherp stond en dat de pogingen mede onder invloed van de stormachtige wind niet de juiste richting meekregen. Toen dat laatste wel het geval was, hield de doelman met een aantal formidabele reddingen echter zijn ploeg op de been. Zelfs de meesterlijke Arjen Postma moest na een solo door het hart van de zwarte defensie zijn meerdere in De Vries erkennen.

Na rust, toen Black Boys de wind in de rug had, werd het spelaandeel niet groter en was de al genoemde vrije trap het enige wapenfeit. De opponent was op alle fronten beter en vrijwel iedere aanval van de in lichtblauw gestoken rood-witten leidde bij Black Boys tot alarmfase één. Niettemin verzuimde RENADO ook in het begin van het tweede bedrijf om de sirenes aan te zetten. Na iets meer dan een uur werd de ban echter gebroken en na een wonderschone combinatie was het Theunis Sloothaak, die RENADO op de “Siegerstrasse” zette. Die treffer werd een klein kwartier later gevolgd door nummer twee. Daarbij kregen de gasten de hulp van de schutterende Lars Niemarkt, waarna Tjitte Werkman het karwei afmaakte.

Vervolgens deed Black Boys voor het eerst echt van zich spreken, maar de vrije trap van Josue Molina Perez werd door de doelman van RENADO stijlvol onschadelijk gemaakt. Het was het tweede wapenfeit van de zijde van de Snekers, nadat men vroeg in de tweede helft in de buurt van de RENADO-goal ook al een vrije trap had mogen nemen. Die vrije trap van Perez werd even later gevolgd door een gevaarlijke hoekschop, die net langs de tweede paal draaide. Dat was het voor wat betreft Black Boys ook wel en het slotakkoord was dan ook voor de gasten. Bij een solo vanaf de linkerkant werd de Sneker defensie gepasseerd alsof ze er niet stonden, waarna Helder Correia Oliviera bij de tweede paal in naar buitenspel riekende positie de bal het laatste tikje gaf (0-3). Daarmee kreeg de wedstrijd overigens wel een passende uitslag, want RENADO was deze middag vele malen beter dan Black Boys en presenteerde zich als de terechte (aanstaande) kampioen.

Black Boys – RENADO 0-3 (0-0)

Doelpunten: 0-1 Theunis Sloothaak (61.), 0-2 Tjitte Werkman (74.), 0-3 Helder Correia Oliviera (89.)

Opstelling Black Boys: Sander de Vries, Antonino Serra, Jordi Albada, Lars Niemarkt, Oetse de Jong (70. Ibrahim Aissa), Nicky de Vries, Harry Terpstra, Alex de Jong, Erwin de Vries (65. Dennis Niemarkt), Robby Terpstra en Josue Molina Perez

Bron Pengel (foto archief)