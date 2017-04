Sneker Weerman: Prima weekendweer

Sneek – Vandaag staat er weinig wind, eerst veranderlijk, later zuidelijk. Er drijven wolken over, maar ook is het zonnetje van de partij. Het voelt een stuk vriendelijker aan dan de laatste dagen, ondanks de nog vrij lage 13 graden als maximum deze dag. Normaal in deze tijd ligt de temperatuur rond de 15 graden.

Vannacht klaart het op en koelt het af naar een 3 graden, de wind neemt toe.

Morgen staat er een matige tot (vrij) krachtige wind uit het zuidoosten. Hiermee wordt warmere lucht naar onze regio geblazen en zien we de temperatuur naar een 16 graden stijgen, mogelijk nog wat hoger. Door de wind voelt het wat minder aangenaam aan, maar verder is het een prima dagje. Het is droog en het zonnetje is erbij. Ook drijft er sluierbewolking over, mag de pret niet drukken.

Maandag neemt de bewolking toe, later op de dag buiige regen. De wind oostelijk en de temperatuur een 13 graden.