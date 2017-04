GrootSneek krant april 2017 online

Sneek – De GrootSneek krant van april 2017 staat online. Met mooie verhalen over Formule 2 coureur Nyck de Vries uit Sneek die probeert een stoeltje in de Formule 1 te bemachtigen, over de vijftigjarige VIP-shop, over Yme en broer Johan van der Meer, over slimme schoolkinderen in Sneek, de duofiets in het Dr Wumkeshûs en ‘motormuis’ Marcel van Aalzum en nog veel, veel meer.

Lees het zelf maar, het barst weer van de mooie verhalen. De redactie van GrootSneek wenst u wederom veel leesplezier. Voor het online magazine klik op de link GrootSneek april 2017 of zoek de uitgave van uw keuze via het hoofdmenu: GS-Krant en open vervolgens de krant die u wilt bekijken door op de foto te klikken.