Bevrijdings-orgelconcert Dirk Out Martinuskerk Ferwert

Ferwert – Op Bevrijdingsdag 5 mei 2017 speelt de virtuoze organist Dirk Out op het fraaie orgel in de St. Martinuskerk te Ferwert een mooi bevrijdingsconcert! Dirk Out is bij voorbaat enthousiast over het mooie orgel in de kerk.

Dirk Out (1949) ontving zijn eerste orgellessen van Albert de Groot op de muziekschool in IJmuiden. Hij behaalde in 1978 aan het Sweelinckconservatorium te Amsterdam het solistendiploma voor orgel. Zijn leraren waren Simon C. Jansen, Klaas Bolt en Bernard Bartelink. Hij was in de jaren ’80 en ’90 een veelgevraagd begeleider bij radio- en televisieopnamen van de NCRV. Tevens was hij in die periode dirigent van een aantal koren. Op het eerste César Franckconcours in 1976 in de Kathedrale Basiliek in Haarlem behoorde hij tot de prijswinnaars.

Van 1991 tot en met 2011 was hij directeur van het Kunstencentrum Velsen in IJmuiden. Als organist is hij een veelgevraagd begeleider en treedt daarnaast ook op als solist bij orgelconcerten. Hij maakte concertreizen door o.a. Engeland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Tsjechië, Zweden, Canada en de Verenigde Staten. In 2005 werd hij onderscheiden door de ‘Société Académique d’ Éducation et d’ Encouragement Couronné par l’ Académie Française Arts, Sciences et Lettres’ vanwege zijn verdiensten voor de Franse orgelcultuur. Van 1983 tot 2010 was Dirk Out vaste organist in de Vijverwegkerk in Bloemendaal (Radio Bloemendaal). Op dit moment speelt hij regelmatig o.a. in IJmuiden, Ermelo, Apeldoorn en Bloemendaal.

Dirk Out is voorzitter van de werkgroep Internationaal César Franck Concours. Dit concours wordt eenmaal in de drie jaar gehouden in de Kathedrale Basiliek Sint Bavo in Haarlem.

Het concert begint om 20.00 uur, de kerk is vanaf 19.30 uur open. De entree bedraagt € 10 – t/m 11 jr. € 5 Kaarten zijn voorafgaande aan het concert in de kerk verkrijgbaar. Verdere informatie orgelcommissie@gmail.com – www.zingenenzo.com