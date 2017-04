Cees Zonderland hangt politiepet aan de wilgen

De meerderheid van de noordelijke korpsen, die deelnemen aan het Wereld Muziek Concours (WMC) in 2017 in Kerkrade laat op zaterdag 29 april 2017 op het SWZ complex aan de Molenkrite in Sneek hun nieuwe WMC-show voor het eerst zien, aan elkaar en aan het grote publiek.

Take One

Het evenement, dat heel toepasselijk ‘Take One’ heet, is voor de showkorpsen de eerste grote testcase voor het WMC. De instructieleden van de korpsen gaan elkaar tijdens het evenement voorzien van tips en tricks. Take One 2017 vindt plaats op het sportcomplex van SWZ Boso in Sneek. Op deze locatie werd in 2009 Take One voor het eerst georganiseerd.

In de editie van 2013 deden het Pasveerkorps Leeuwarden, Advendo Sneek, Showband Marum, Bicycle showband Crescendo Opende, Takostu Stiens, Jong Advendo Sneek en Showkorps DINDUA Oldekerk mee aan ‘Take One’ in het Cambuurstadion. Volgend jaar kunnen alle noordelijke WMC Showkorpsen in principe meedoen met Take One.

Ook voor deze editie is bewust gekozen om de try-out al vroeg op de agenda te zetten. Instructieleden hebben dan meer tijd om de commentaren mee te nemen in de verdere ontwikkeling van de show in de aanloop naar het WMC. De instructieleden en mogelijk een ingehuurd jurylid gaan vooral kijken naar het muzikale boek, het visuele ontwerp en het effect. Omdat het nog vroeg in het seizoen is, wordt minder nadruk gelegd op de uitvoering. Na iedere show wordt in besloten kring overlegd en er worden geen punten gegeven. Na de try-out volgt dan ook geen ranglijst.

Korpsen staan te springen

Take One wordt gezamenlijk georganiseerd door en voor de deelnemende korpsen. De woordvoerder namens de organisatie, Gerrit de Roos laat weten dat er door verenigingen elders uit het land regelmatig gevraagd wordt of er ingeschreven kan worden om ook deel te nemen. De Roos: ”Helaas past dit niet in het concept. Het is een dag die de korpsen uit één regio zelf organiseren en ook wensen. De verschillende instructieteams kennen elkaar goed en werken nu ook al veel samen. Dat bepaalt ook de open sfeer tijdens het geven van tips en feedback.”

De voorgaande edities trokken ruim duizend nieuwsgierige bezoekers. Take One is absoluut geen taptoe, maar een try-out. Bezoekers betalen bij de ingang een kleine bijdrage voor de dekking van de onkosten.