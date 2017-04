Waterpoortboys met 2-1 het schip in

Willemsoord – De ploeg van Richard de Jong en Tinus Vermaning heeft dit seizoen toch veel weg van een langspeelplaat met een grove kras, want net als in veel eerdere wedstrijden was Waterpoort Boys tegen Willemsoord voetballend de bovenliggende partij, maar ontbrak de meedogenloosheid bij de talrijke kansen, die de ploeg ook deze middag kreeg. Dat gebrek brak de Snekers uiteindelijk op, want in de slotfase draaide de thuisclub niet alleen een 0-1 achterstand, maar ook de euforie over de 100ste goal van Robert Minks “in dienst’ van Waterpoort Boys de nek om.

Dat vonnis had de Wéé Péé Béé daarvoor echter al lang en breed zelf moeten voltrekken, want na een wat aarzelend begin domineerden de geel-blauwen de wedstrijd en moest Willemsoord ver terug. Dat overwicht leverde behoudens een goede mogelijkheid voor Jesse Kribben in het eerste halfuur nauwelijks kansen op, al was dat meer te wijten aan de onzorgvuldigheid bij de Snekers dan aan de defensieve kwaliteiten van de opponent. Zo ontbrak bij schoten van Kribben, Patrick Bles en Tim van der Werf de juiste richting, terwijl Robert Minks schrok van de kans die hij na voorbereidend werk van Bles en Casey Spoelstra kreeg. Minks was even later echter wel alert, toen de doelman van Willemsoord bij een duel in het doelgebied de bal losliet en de spits van dichtbij de 1-0 en daarmee zijn 100ste goal “in dienst’ van Waterpoort Boys tegen de touwen werkte. Die honderdste werd op slag van rust bijna gevolgd door nummer 101, maar Minks slaagde er niet in om bij de tweede paal een voorzet van Casey Spoelstra te verzilveren.

De thuisclub die nog wel de eerste kans van de wedstrijd kreeg, stelde daar niet veel tegenover en pas vlak voor rust deed zich voor de goal van Waterpoort Boys een situatie voor, die met enige fantasie als dreigend mocht worden gekwalificeerd. Die dreiging was kort na rust bij een afstandsschot ook niet bijster groot en wat dat betreft deed Waterpoort Boys het vele malen beter. Evenals voor de thee ontbrak echter in het finale stadium de broodnodige accuratesse. Zo leverden voorzetten van resp. Stefan Kroon en Robert Minks niets op en datzelfde was het eindresultaat bij een actie van Patrick Bles, Daardoor hield Waterpoort Boys de thuisclub onbedoeld in leven en het eerste teken daarvan ontstond na iets meer dan een uur spelen, toen Willemsoord een niet te missen kans kreeg. Het doel met toch echt de officiële afmetingen was echter niet breed genoeg.

Dat laatste was ook aan de andere kant het geval, al waren de credits bij een mogelijkheid van Patrick Bles eenduidig voor de doelman van Willemsoord, terwijl even later datzelfde doel niet onder vuur kwam te liggen, omdat de arbiter van dienst in een overtreding op Robert Minks geen strafschop zag. Daarmee bleef de Sneker voorsprong marginaal en in de slotfase uiteindelijk niet groot genoeg. Willemsoord, dat voetballend een niet al te beste indruk maakte, dook opeens wat vaker voor de Sneker goal op en na dik tachtig minuten was de thuisclub twee keer dicht bij de gelijkmaker. Eerst kreeg Waterpoort Boys bij een hoekschop hulp van de dwarsligger en bij de daaropvolgende poging was het aluminium de Snekers andermaal gunstig gezind. Niettemin was het een voorbode, want nog geen twee minuten later was de gelijkmaker een voldongen feit. Ruben Siemonsma stond op het moment van spelen weliswaar buitenspel, maar mocht ondanks het vlagsignaal van de scheidsrechter doorgaan, waarna hij beheerst de 1-1 achter doelman Stefan Rijpkema schoot.

Daarmee zette hij de wedstrijd toch een beetje op zijn kop, maar een paar minuten later had Casey Spoelstra die ommekeer weer teniet kunnen doen. Oog in oog met de doelman van Willemsoord lukte het de middenvelder echter niet om Waterpoort Boys opnieuw op voorsprong te zetten en die misser zou even later tot een hele dure worden gepromoveerd. In de zevende minuut van de “Nachspielzeit” gaf de defensie van Waterpoort Boys namelijk teveel ruimte weg en die werd door Ruben Siemonsma namens Willemsoord vervolgens genadeloos benut (2-1)..

Die treffer die alle verhoudingen geweld aandeed, was niet alleen goed voor een enorme kater, maar zorgde tegelijk ook voor acute degradatienood bij Waterpoort Boys. Met nog drie wedstrijden op de kalender staat de ploeg op de twaalfde plaats met maar één punt voorsprong op de fatale streep.

Willemsoord – Waterpoort Boys 2-1 (0-1)

Doelpunten: 0-1 Robert Minks (35.), 1-1 Ruben Siemonsma (88.), 2-1 Siemonsma (90.+7)

Gele kaart: Patrick Bles, Kevin Kedde (Waterpoort Boys)

​Toeschouwers: 150

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Kevin Kedde, Jordi Heerings, Stefan Kroon (81. Jelmer Kemper), Dennis Meijer (87. Bert El Fihri), Ron Huitema, Tim van der Werf, Casey Spoelstra, Patrick Bles, Robert Minks en Jesse Kribben (61. Richard Hamstra)

Bron Pengel