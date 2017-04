Sneker Weerman: Later op de dag regen

Brel & Brass is zonder twijfel een van de meest bijzondere muziekprojecten die in het seizoen 2016-2017 zal gaan plaatsvinden. Na de vooraankondiging in juni 2015 meldden zich direct diverse theaters en orkesten die graag wilden inhaken op dit bijzondere initiatief. Tijdens dit optreden wordt Micheline bijgestaan door het fanfare-orkest Eendracht Maakt Macht Oudega (SWF).

Voor de pauze speelt het orkest een instrumentaal programma inclusief een Brel-prelude. Na de pauze is het de beurt aan Micheline Van Hautem om samen met het orkest de mooiste (maar zeker niet enkel de bekendste) chansons van Jacques Brel ten gehore te brengen.

Speciale gast tijdens Brel & Brass is bastrombonist Jos Jansen. Hij is een veelgevraagd solist binnen de HaFa-wereld, in binnen- en buitenland. Topdirigent Ivan Meylemans (oa. Koninklijk Concertgebouw Orkest) is artistiek leider van Brel & Brass.

De Vlaamse Micheline Van Hautem wordt gezien als een van Europa’s beste Brel-vertolkers. Dat begon al in 2002 met het succesvolle album Songs of Jacques Brel (meer dan 20.000 verkochte exemplaren). Optredens in Nederland, België, Frankrijk, Nieuw-Zeeland, Australië en de Verenigde Staten volgden snel.

Muziek // za 29 april 2017 // 20.15 uur // € 21,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400