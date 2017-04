Restautrant Texas Steak geopend op nieuwe locatie

Sneek- Vandaag is in het karakteristieke pand Westersingel 27 de nieuwe locatie van Texas Steak in Sneek geopend. Het interieur heeft in korte tijd een ware metamorfose ondergaan met als resultaat een bijzonder sfeervol en gezellig restaurant. De typisch Texas-sfeer is zeker nog aanwezig, maar het is helemaal eigentijds met hier en daar industriële trekjes die het bijzonder goed doen.

Momi en Jannie Siboni, de uitbaters van het restaurant, konden op de vorige locatie van Texas Steak aan de Wijde Noorderhorne niet meer genoeg zitplaatsen aan hun gasten aanbieden. In het nieuwe restaurant is plaats voor ruim 100 personen. Het afgelopen weekend werd al even proefgedraaid en tot grote verrassing van Momi moest hij ook nu al weer gasten teleurstellen: ‘Bomvol!’

“Je moet hier echt reserveren wil je van een plaatsje verzekerd zijn’, vertelde Momi. “Denk je dat je nu plaats kunt bieden aan ruim 100 gasten, blijkt het al weer te klein…” Het terras, aan de Westersingel biedt bij mooi weer zeker soelaas, alleen daar was vanavond geen sprake van.

Dat chef-kok Momi Siboni alle gerechten, van brood tot pulled pork zelf bereidt zal er toe bijdragen dat zijn keuken zeer geliefd is bij een groot publiek. Ook vanavond tijdens het besloten openingsfeest werden er weer heerlijke hapjes geserveerd, waarvan duidelijk is dat deze patron niets moet hebben van ‘pakjes, zakjes of kant en klare producten’.