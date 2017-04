LSC in slotfase geveld

Erica – De personele nood is zeker na de vervelende blessure die Andy de Vries vorige week opliep, hoog bij “the Blues”. Nadat eerder al Rutger Kuipers werd ‘gereanimeerd’, moest trainer Bert Hollander een beroep dien op de 42-jarige Gert Koolmoes. Nu is dat in deze fase van de competitie niet uniek, maar bij het duel tegen SC Erica, dat geldt als zo’n beetje de laatste strohalm voor “the Blues”, is een gebrek aan personeel wel heel vervelend.

Ondanks dat gebrek was de wedstrijd op sportpark De Veenschappen in de openingsfase in evenwicht en gaven beide ploegen elkaar in de eerste minuten van een niet echt spectaculaire wedstrijd geen duimbreed toe. Die balans sloeg ook in de daaropvolgende fase niet naar één kant uit en het publiek werd behoudens een kopbal van Patrick Altenburg in de eerste drie kwartier dan ook niet echt verwend.

Ook de tweede helft was bepaald geen fiesta, al kreeg LSC 1890 wel een enorme kans.. Na voorbereidend werk van Marco da Silva had Alex Jansen de hoek voor het uitzoeken, maar de middenvelder schoot de bal recht in de handen van de keeper. Nadat de 42-jarige zijn opwachting maakte, leek LSC 1890 op weg naar een puntendeling, maar evenals een aantal vorige keren, duurde de wedstrijd net te lang. Met nog vijf minuten op de stadionklok was het Rick Tubben, die de thuisclub aan de leiding hielp. Nadat doelman Bas Douma eerst nog redding bracht, had Tubben vervolgens weinig moeite om de rebound te verzilveren. Daarmee knakte hij de laatste strohalm van de Snekers, die zich nu volledig op het bereiken van de p-/d-plaats kunnen richten.

SC Erica – LSC 1890 1-0 (0-0)

Doelpunten: 1-0 Rick Tubben (85.)

Gele kaart: Marcel de Vries, Benjamin Ydema (LSC 1890)

​Opstelling LSC 1890: Bas Douma, Steven van der Zee, Marcel de Vries, Martijn Zwaga (68. Gert Koolmoes), Benjamin Ydema, Jari Boorsma, Cas Douwsma, Alex Jansen, Patrick Altenburg (46. Floris Bok), Marco da Silva en Brian Bok

Bron: Pengel