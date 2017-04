Oudega en Heeg op weg naar samenwerking

Oudega -De informatieavond van v.v. Oudega over een mogelijke samenwerking met v.v. Heeg heeft aangetoond dat er onder de meerderheid van de aanwezige leden voldoende draagvlak is voor een stemming over dit “zware” onderwerp. De stemming binnen de leden van v.v. Oudega zal volgende week vrijdag 28 april om 19:30 It Beaken plaats vinden. Ook in het kamp van v.v. Heeg is voldoende draagvlak. Mocht volgende week vrijdag blijken dat er in beide kanten ook een meerderheid van stemmen voor samenwerking is dan is dit met ingang van komend seizoen 2017/2018 al een feit. Het eerste seizoen wordt als een proefseizoen beschouwd, men kan altijd nog terug naar de oude situatie.

In dit seizoen is er sprake van een zogenaamde SSA, een Samenwerking Senior Afdeling. Al jaren is het voor v.v. Oudega lastig om twee herenteams op de been te krijgen. Het perspectief voor volgend seizoen is ronduit slecht te noemen. Van de huidge A-selectie stoppen twee spelers door een blessures en een andere speler om werk. Twee spelers vertrekken sowieso en vanuit de jeugd is er te weinig doorstroom om dit gapende gat op te vangen. Voor het volgende seizoen zou het dus kunnen betekenen dat er een team onder de vlag van Oudega en Heeg speelt. Het vlaggenschip, met daaronder een herenteam van v.v. Oudega en één al dan niet twee van v.v. Heeg. Ook bij v.v. Heeg is er sprake van krimp.

Bron en foto: vv Oudega