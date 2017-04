Antonius Sneek en Friese Poort werken samen aan voeding

Sneek – De horecaopleidingen van ROC Friese Poort en het Antonius Ziekenhuis in Sneek starten een samenwerking op het gebied van voeding. Deze week was de kick-off, 90 mbo studenten kregen een rondleiding in het ziekenhuis en volgden de eerste les.

De lessen worden verzorgd door de koks, diëtisten en andere medewerkers van het ziekenhuis. Daarnaast krijgen de studenten praktijklessen en lopen ze stage in de ziekenhuisrestaurants en in de keuken. Ook voor de ontwikkeling van een koffiecorner, nieuwe gerechten en nieuwe ideeën voor maaltijden in het ziekenhuis en thuis wordt gebruik gemaakt van elkaars kennis en ervaring.

De samenwerking met ROC Friese Poort Sneek past in de voedingsvisie van het Antonius Ziekenhuis die onlangs is vastgesteld. In deze visie staan kwaliteit en cliëntgerichte voedingszorg op maat voorop. De keuken wil verschillende doelgroepen passende voeding bieden. De keuken, een samenwerkingsverband tussen Patyna en Antonius, kookt voor patiënten en bezoekers in het ziekenhuis, voor cliënten van Patyna en voor mensen thuis. De voeding is lekker, gezond, duurzaam, vers en veilig. Een bijzondere ontwikkeling op het gebied van voeding is smaaksturing. Voor mensen die bepaalde smaken niet meer kunnen proeven of waarbij de smaak veranderd is, bijvoorbeeld door ziekte, wordt een smaakpaspoort gemaakt. Door eten dat goed smaakt, eten mensen beter en wordt ondervoeding voorkomen.

ROC Friese Poort en het Antonius Ziekenhuis hebben de intentie uitgesproken om in de toekomst de samenwerking te intensiveren en meer kennis te delen. “Met name smaaksturing, het koken in een grote instellingskeuken en dieet gericht koken zijn een mooie toevoegingen aan het lesprogramma, aldus Gerard Voskuilen, docent koken. Ook kunnen we onze studenten laten zien dat het werkveld breder is dan alleen restaurants en hotels.” Het ziekenhuis wil gebruik maken van nieuwe, creatieve en innovatieve ideeën op het gebied van catering en menuontwikkeling, die vanuit de horeca-opleiding worden ingebracht om daarmee het eten en drinken van patiënten, bezoekers en medewerkers aan te passen aan de nieuwste inzichten.