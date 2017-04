VC Sneek stevent af op kampioensserie Play-offs

Sneek – De volleybalsters van VC Sneek lijken een patent te hebben op het winnen van wedstrijden in vijfsetters. Ook woensdagavond in de Sneker Sporthal tegen Coolen Alterno hadden de Sneker dames het maximale aantal sets nodig om het dubbeltje hun kant op te laten vallen. Niet met wonderschoon volleybal, wel met vechtlust en veerkracht als compensatie voor het soms magere spel. Door de overwinning in deze inhaalwedstrijd stijgt Sneek naar de tweede plaats achter Sliedrecht Sport.

Moeizaam

De wedstrijd van woensdagavond was er bepaald niet een die de boeken in zal gaan onder de kwalificatie superwedstrijd. Wel als een wedstrijd waarin het relatief jonge team van Sneek toonde over een dosis vechtlust te beschikken, dat het tekort aan ‘winners’ op dat moment compenseerde. Het dwingt keer op keer respect af bij vriend en vijand door zich uit schier uitzichtloze situaties terug te komen in de wedstrijd om deze vervolgens naar hun hand te zetten.

Dat werd in de Sneker Sporthal tot drie maal toe gedemonstreerd. De krachtsverhoudingen, of het aantal fouten dat er werd gemaakt, lagen deze wedstrijd niet ver uit elkaar, maar elke keer toonde de ploeg van Petra Groenland de veerkracht om zich weer terug in de wedstrijd te vechten. De eerste set ging verloren met 25-19. In de tweede set trok Sneek de stand weer recht. In de derde set maakte Alterno tot drie maal toe een setpoint voor Sneek ongedaan om uiteindelijk in 29-27 de winst voor zich op te eisen. Sneek dwong een beslissende vijfde set af door de vierde set te winnen en pakte uiteindelijk de vijfde set en daarmee de twee punten.

Sliedrecht is al kampioen van de play-offs en speelt dus de finaleserie. De tegenstander wordt VC Sneek, met 20 punten nummer twee op de ranglijst, of Set Up dat derde staat met een punt minder. Beide ploegen hebben nog een wedstrijd voor de boeg. Set Up spelt zaterdag 22 april tegen Alterno en Sneek krijgt zondag 23 april Flynth Flamingo’s op bezoek. Mocht Set Up verliezen dan is Sneek sowieso verzekerd van een plaats in de kampioensserie, maar als Set Up de laatste wedstrijd winnend afsluit, dan moet ook Sneek haar laatste wedstrijd winnen om aanspraak op die plaats te kunnen maken.

Foto Klaas Hijlkema archief