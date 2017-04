Josue Molina Perez leidt Black Boys langs Irnsum

Het “olé” klonk vanavond vier keer. Niet in Nou Camp, maar op het bijveld van Sportcentrum Schuttersveld, waar Josue Molina Perez met vier doelpunten Irnsum de das om deed. Daarmee hielp de Spanjaard de “All Blacks” aan een niet onbelangrijke driepunter, want daarmee werd niet alleen rechtstreekse degradatie afgewend, maar werd ten opzichte van de plekken, die nopen tot het spelen van play offs ook een klein gaatje geslagen

Black Boys miste vanwege blessures de sterkhouders Kewin en Alex de Jong, maar dat gemis was in de openingsfase niet te merken. De “Men in Black” waren in het begin baas in eigen huis en dat resulteerde meteen in een aantal mogelijkheden. Bij de eerste was de eindpass van Dennis Niemarkt niet goed genoeg en bij de tweede werd de bal nog net door een verdediger van Irnsum tot hoekschop verwerkt. Vervolgens was een kopbal van de hardwerkende Robby Terpstra net niet hard genoeg om de doelman van Irnsum te verschalken en diezelfde keeper tikte even later een vrije trap van Josue Molina Perez net over de lat, Bij de daaropvolgende corner bleef de bal in het doelgebied liggen, waarin Josue Molina Perez de bal hard en hoog in de touwen joeg (1-0).

Wie verwacht had, dat die treffer rust zou brengen, kwam bedrogen uit. Black Boys verloor de greep op de wedstrijd en in defensief opzicht was de organisatie zoek. Dat leidde al snel tot een mogelijkheid, toen aan de linkerkant twee spelers van Black Boys het bos in werden gestuurd. Ook bij een inworp van de gasten stond de defensie niet goed en was het aan doelman Sander de Vries te danken, dat de voorsprong in takt bleef. Diezelfde goalie kon even later opgelucht ademhalen, dat Irnsum na hernieuwd gerommel in de achterste linie van de Zwartjes niet meer dan een rollertje produceerde. Niet veel later verdween een kopbal maar net naast het heiligdom van De Vries, terwijl een inzet na een voorzet vanaf rechts nog net kon worden geblokt, terwijl een kopbal van de lange Julius Huistra eenzelfde lot was beschoren. Op slag van rust had Huistra het vizier echter wel op scherp, toen de bal door Black Boys matig werd weggewerkt en hij in de zestien wegdraaide en vervolgens de op dat moment meer dan verdiende gelijkmaker in de rechter bovenhoek schoot. In “the dying seconds” van de eerste helft kregen de gasten nog een 100% mogelijkheid, maar deze keer verdween de bal ruim over en naast. Black Boys dat in het vervolg van de eerste helft niet verder kwam dan een afstandsschot van Josue Molina Perez en een afzwaaier van Lars Niemarkt, mocht derhalve niet klagen, dat de rust met een 1-1 stand werd bereikt.

Na de thee of misschien beter: na de donderspeech van Ed Laagland gaf de tweede helft een ander beeld te zien en dat leverde de thuisclub al redelijk snel succes op. Het tweede bedrijf was nog maar een paar minuten oud, toen Erwin de Vries een lange pass richting Josue Molina Perez verzond en de Spanjaard met een fraaie kopbal de 2-1 liet noteren. Kort daarop was een pass van Lars Niemarkt net te scherpe om Dennis Niemarkt in stelling te brengen en even later stuitte laatstgenoemde na een steekpass van Erwin de Vries op de doelman van Irnsum, waarna ook de rebound geen succes opleverde. Dat succes kon even later wel worden bijgeschreven. Michael Jansen was zijn tegenstander te slim af en stelde Josue Molina Perez met een fraaie pass in staat om met de punt van de schoen zijn derde van de avond binnen te tikken.

Ondanks die marge van twee treffers bleef het in verdedigend opzicht onrustig aan Sneker zijde en bij een tweetal vrije trappen waren de bezoekers dicht bij de aansluitingstreffer. Die bleef echter uit, maar zon tien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd werd Hylke Fennema uit het oog verloren en de linksbuiten van Irnsum mocht in alle vrijheid twee keer aanleggen om bij de tweede keer de 3-2 op het scorebord te zetten. De vreugde met betrekking tot die aansluiting was echter van korte duur, want zo’n beetje bij de eerste, de beste tegenstoot herstelde Black Boys de marge van twee goals weer. Invaller Antonino Serra kwam over de linkerkant door en bediende met de buitenkant van de schoen op fraaie wijze Josue Molina Perez, die vervolgens de bal met een al even fraaie lob over de doelman lepelde (4-2). Daarmee leek de wedstrijd beslist, maar Julius Huistra voorzag de wedstrijd niet veel later toch nog van een spannend eind, toen hij geklungel genadeloos afstrafte.

Met die treffer begon het billen knijpen op de Black Boys-bank en gezien de blessuretijd (acht minuten) duurde dar ook nog wel even. De resterende speeltijd leek dan een eeuwigheid te duren. In die minuten was het aan de zijde van de “Equipo Negro” vooral vrouwen en kinderen eerst, maar met het nodige kunst- en vliegwerk hield de mannen van aanvoerder Lars Niemarkt stand, al was Irnsum in de “Nachspielzeit” nog een keer dichtbij de 4-4. Die bal verdween echter net naast en leverde niet meer op dan een hoekschop, die vervolgens ook niets meer teweeg bracht. Daarmee bleef het bij een zwaar bevochten 4-3, een zege die zoals hiervoor al werd vermeld, Black Boys in de strijd om lijfsbehoud de nodige lucht verschafte.