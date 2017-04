De 3 JS kruipen in de huid van U2

Als ik mijn ogen dicht doe, hoor ik U2. Bijzonder. Wat kunnen deze mannen spelen! Ben ècht onder de indruk, evenals, lijkt mij, alle andere bezoekers in het uitverkochte Theater Sneek. Terwijl volgens Jaap er maar ‘54% van de aanwezigen eens een keer bij een concert van de 3 JS zijn geweest’. Dit geeft aan dat het Volendamse trio werkelijk muziek kan maken. Alhoewel ze volgens Jan “een hele kleine stip zijn op de muziekkaart in vergelijking met U2”.

De 3 JS, gevormd door Jan Dulles, Jaap Kwakman en Jan de Witte, bestaan dit jaar tien jaar. Tijdens een optreden in 2016 bij Vrienden van Amstel Live kropen zij in de huid van de Ierse rockband U2. Dit werd zo enthousiast ontvangen door het publiek dat ze vervolgens besloten een theatershow te maken rond het U2-album ‘The Joshua Tree’ dat in 2017 zijn 30-jarig jubileum viert. De tour is, tot hun eigen verbazing, de grootste en meest bezochte tour die ze ooit hebben gedaan. Veertig uitverkochte shows in de grootste theaters van Nederland. Hiermee is dus een compleet nieuw publiek aangeboord dat niet eerder had geweten van de veelzijdigheid van het Volendamse trio.

Apart is de manier waarop de show begint, een rommelige setting met alle zaallichten aan en een ‘roadie’ die ietwat verdwaald over het podium loopt. Maar als de mannen opkomen en het openingsnummer ‘I will follow’ inzetten, klinkt het meteen goed. De roadie Emil Szarkowicz betreedt daarna nog regelmatig het podium en legt op prettige manier uit wat de achtergrond is van de nummers en hoe ze zijn ontstaan. Naast deze ‘vierde man’ spelen er nog drie begeleiders mee met alle bekende en minder bekende 11 nummers van het meest geprezen en vijfde studioalbum van Bono en consorten. Tevens worden er nog een aantal ‘extra’ nummers gespeeld, waaronder de toegift en voor mij de absolute nummer 1 van U2: ‘One’. Maar ook het mooi uitgevoerde lied ‘I Still Haven’t Found What I’m Looking For’ begeleidt door de 15 koppige Vocal Groep Lok en Lol uit Sint Jansklooster maakt indruk op iedereen.

Bij mij rees na het concert nog de vraag waarom het album uiteindelijk de naam kreeg van de cactusachtige boom in de Mojave woestijn in zuidelijk Californië. Dat blijkt deels te danken aan de bekende Nederlandse fotograaf Anton Corbijn. U2 wilde een cinematisch interessante locatie die het gevoel van het album en specifiek de weidsheid van het Amerikaanse landschap zou weergeven. Anton Corbijn ging op zoek naar locaties in de V.S. waarop hij dit gevoel met de band kon vastleggen. In december 1986 reisden ze met een bus naar de Mojave voor de driedaagse fotoshoot. Na de eerste avond vertelde Corbijn de band over de Joshua trees als mogelijk thema voor het album. Nadat Bono de Bijbel had geconsulteerd over de achtergrond van de naam van de bomen, werd besloten om het album The Joshua Tree te noemen.

Al met al een zeer geslaagde avond en een supersfeertje in het Theater in Sneek. Of ik nu aanhanger ben geworden van de 3 JS valt te betwijfelen, maar feit is wel dat ze geweldig kunnen spelen. Deze band verdient het absoluut om met hun nieuwe èn huidige grote schare fans het 10-jarig jubileum uitbundig te vieren met onder andere een nieuw studio-album en een grote show in het AFAS Live op 28 oktober 2017. Maar tot het zover is, kan ik eenieder aanraden om nog één van de komende tweeëntwintig theatertours te gaan bezoeken!



Astrid Koops-Tippersma