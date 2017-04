WPB houdt Oeverzwaluwen in toom

Sneek – Waterpoort Boys heeft zich enigszins hersteld van het echec van vorige week, toen onnodig met 2-1 van hekkensluiter Heeg werd verloren. De ploeg van Richard de Jong en Tinus Vermaning hield Oeverzwaluwen in eigen huis op 1-1 en hoewel dat resultaat het zicht op de veilige regionen niet echt verkleinde, stemde die uitslag tegen de nummer vier van de ranglijst toch tot tevredenheid, te meer omdat de concurrentie (SVM Marknesse, SV NOK en Heeg) niet dichterbij kwam.

Oeverzwaluwen en Waterpoort Boys wisten aanvankelijk niet echt te imponeren en het duurde dan ook even, aleer de strijd op de Sandobbe losbarste. Na vijftien minuten kreeg Robert Minks na een klutsbal een schietkans, doch de inzet van de spits werd geblokt, Vervolgens golfde het spel op en neer en kregen beide ploegen mogelijkheden. De beste daarvan was voor Jesse Kribben, maar na een dieptepass werd de inzet van de rechtsbuiten nog net gekraakt. De thuisclub moest het die fase vooral van spelhervattingen hebben en dat resulteerde na twintig minuten bijna in de openingstreffer, toen een corner werd verlengd en Tim de Vries vanaf de rand van de zestien uithaalde. De paal fungeerde echter als reddende engel voor Waterpoort Boys, terwijl doelman Stefan Rijpkema even later Wietse Peterson van scoren afhield.

De volgende zet kwam van de zijde van Waterpoort Boys, dat ondanks de afwezigheid van een half elftal met enige regelmaat voor de goal van Oeverzwaluwen opdook. Er moest echter een vrije trap van Casey Spoelstra aan te pas komen om voor dreiging te zorgen, maar die dreiging scheerde de kruising. Kort daarop bediende Patrick Bles vanaf de linkerkant Jesse Kribben. maar ook diens inzet werd geblokt. Blokken was er vervolgens bij de rebound niet bij, want die werd door Stefan Kroon met een kogel achter de kansloze doelman Boris Oosterbaan geschoten (0-1). Niet veel later leek Spoelstra de 0-2 te maken, doch deze keer was Oosterbaan alert en vlak voor rust behoedde de Oeverzwaluwen-goalie zijn ploeg opnieuw voor een grotere achterstand, toen Stefan Kroon opnieuw van afstand een poging waagde.

De 0-1 stand leek derhalve ook de ruststand te worden, maar nadat Tim van der Werf een mogelijkheid had laten liggen, schakelde de thuisclub bliksemsnel om. Die omschakeling werd volgens de arbiter door Dennis Meijer middels van een overtreding een halt toegeroepen, waarna Oeverzwaluwen nog een vrije trap mocht nemen. Die leverde echter niks op, maar de “Schieri” had bij die vrije trap bij de tweede paal een overtreding geconstateerd en deponeerde de bal op de stip, waarna Wietse Peterson de niet meer verwachte gelijkmaker produceerde..

Na rust wist Waterpoort Boys het niveau van de eerste helft niet meer te benaderen en aangezien ook Oeverzwaluwen in de openingsfase van de tweede helft niet zijn beste periode kende, vielen pas na een kwartier de eerste mogelijkheden te noteren. De poging van Wietse Peterson was echter net iets te ruim bemeten en datzelfde was het geval, toen Tim van der Werf even later aan de andere kant bij een voorzet van Richard Hamstra niet rustig genoeg was. Vervolgens verdween na voorbereidend werk van Hamstra een inzet van diezelfde Van der Werf net langs de verkeerde kant van de paal. Dat was het voor wat betreft Waterpoort ook wel, want behoudens een mogelijkheid voor invaller Mohammed Camara wisten de Snekers niet echt meer op de deur te kloppen.

Datzelfde gold echter voor Oeverzwaluwen, al was de thuisclub er in de slotfase nog twee keer dichtbij. Eerst ranselde Rijpkema een kopbal uit zijn doel, waarna de doelman bij de eerste rebound op de doellijn assistentie kreeg en de daaropvolgende tot opluchting van de Snekers hoog over de geel-blauwe veste verdween. En later voorkwam de doelman van Waterpoort Boys met een redding, dat de laatste minuut van de tweede helft even dramatisch verliep als die van het eerste bedrijf. Daardoor beleef het bij 1-1 en dat was over het geheel genomen een terechte uitslag.

Oeverzwaluwen – Waterpoort Boys 1-1 (1-1)

Doelpunten: 0-1 Stefan Kroon (32.), 1-1 Wietse Peterson (45.-pen.)

Scheidsrechter; dhr. Brinkman

Gele kaart:

​Toeschouwers: 200

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Kevin Kedde, Jordi Heerings, Stefan Kroon, Dennis Meijer, Tim van der Werf, Casey Spoelstra, Patrick Bles Richard Hamstra, Robert Minks en Jesse Kribben