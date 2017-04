Rood voor Goes nekt SWZ Boso Sneek

Sneek – SWZ Boso Sneek heeft de inhaalwedstrijd tegen HVV Hollandia met 2-1 verloren. Breekpunt in de wedstrijd was de rode kaart voor aanvoerder Thijs Goes, waarna SWZ meer dan een uur met een man minder verder moest. Dat ging aanvankelijk redelijk goed, maar na een dik uur spelen brak de personele onderbezetting de Snekers toch op.

Die kant leek het overigens op het naar Juliana vernoemde sportpark niet op te gaan, want SWZ kende aan de andere kant van de Afsluitdijk een alleszins redelijk begin en na iets meer dan twintig minuten zette Freerk de Jong de Snekers op voorsprong. Dat leek de aanzet tot een aangename middag, maar nog geen zes minuten later moest de ploeg van trainer Berry Zandink met tien man verder, toen aanvoerder Thijs Goes nadat hij zijn tegenstander in de rug had geduwd, vroegtijdig mocht gaan douchen. Daarmee leek de aangename middag getransformeerd te worden tot een ongelijke strijd, doch SWZ was in de rest van het eerste bedrijf in ondertal beslist niet minder dan de Noord-Hollanders en wist de marginale voorsprong relatief eenvoudig mee naar de thee te nemen.

Ook in de eerste fase van de tweede helft bleven de Snekers overeind, maar langzaam maar zeker begon de personele onderbezetting zijn tol te eisen en in de 65ste minuut profiteerde Hollandia via Clifton Gorissen van de toenemende vermoeidheid aan Sneker zijde (1-1). Vanaf dat moment was het voor de Snekers vooral een kwestie van tegenhouden en dat ging de formatie uit de Waterpoortstad uiteindelijk niet al te goed af, want nog geen tien minuten na de gelijkmaker zette Stefan Dol de thuisclub een voorsprong. Die tegenslag kwam het moegestreden SWZ niet meer te boven en uiteindelijk moest men de punten in Hoorn achterlaten.

HVV Hollandia – SWZ Boso Sneek 2-1 (0-1)

Doelpunten: 0-1 Freerk de Jong (21.), 1-1 Clifton Gorissen (65.). 2-1 Stefan Dol (75.)

Rode kaart: Thijs Goes (SWZ Boso Sneek)

​Opstelling SWZ Boso Sneek: Kevin van der Meulen, Jakob Lubbers, Han Miedema, Thijs Goes, Alwin Velds, Daniël Bennik, Freerk de Jong, Wesley Tankink, Sean de Ruiter, Age Hains Boersma en Wieger Zwaan

Bron: Pengel