TV-opnames bij laatste voorstelling Hans Liberg

Zaterdagmiddag 22 april, om 13.00 uur, vindt de feestelijke en bovenal muzikale opening plaats van het nieuwe Watersportseizoen Heeg-Woudsend-Gaastmeer 2017. In Heeg, Gaastmeer en Woudsend zijn er feestelijkheden tussen 13.00 en 18.00 u. In Heeg vooral met een Dekdweilersfestival en in Woudsend vooral met een Shanty-plus Festival. Maar er is veel meer.

Verbindend element tussen de festivals is een vaarverbinding tussen Heeg en Woudsend, met twee klassieke salonboten. Bezoekers kunnen doorlopend gratis heen en weer varen tussen beide dorpen. Een leuke vaartocht over het Heegermeer en de Woudsenderrakken. Daarnaast wordt er tussen Heeg en Gaastmeer is een gratis pendeldienst onderhouden met klassieke, Amerikaanse schoolbussen. In alle dorpen is ook voldoende gratis parkeergelegenheid. De feestprogramma’s van Heeg, Gaastmeer en Woudsend vullen elkaar op bijzondere wijze aan.

Braderie en Preuvenement van Heeg vinden plaats in het feestelijk versierde centrum van het dorp. Inwoners en winkeliers bieden hapjes en drankjes aan. Ook vindt er een spectaculaire flyboard-demonstratie plaats. Voorafgaand aan de festiviteiten is er in Heeg de tweede OVH FIT en Frij Run. Het gevarieerde parcours van deze hardloopwedstrijd is uitgezet rond het waterrijke gebied van Heeg. Voor jong en oud zijn er verschillende afstanden; de finish is in het centrum van Heeg.

In Gaastmeer is er een gezellige braderie in het centrum. In Woudsend zijn er – naast de koren en muziekgroepen – een watersport-, een kunstnijverheid- en een streekmarkt en ook allerlei verrassende kinderattracties, waaronder een kindertheater. De horeca verzorgt heerlijke hapjes en een speciaal Shanty-plus menu.

Als knallende afsluiter verzamelen rond 18.00 u alle dekdweilorkesten zich op de Syl in Heeg en blazen het watersportseizoen voor geopend. Woudsend sluit om 17.30 u het festival af met een spectaculaire samenzang van alle vijf shantykoren, bij de nieuwe havenkom aan de Waechswal.