‘Sneek is Meer’ Magazine voor Pasen verspreid

Sneek – Het toeristisch Magazine ‘Sneek is Meer’ 2017 wordt vandaag verspreid aan toeristische bedrijven in Sneek zodat ze hun gasten, die Sneek in het paasweekend bezoeken, van toeristische informatie kunnen voorzien.

Het magazine Sneek = Meer (Sneek is Meer) is hét toeristisch inspiratiemagazine voor Sneek en omstreken. In het magazine Sneek = Meer komen onder meer onderwerpen aan bod zoals bezienswaardigheden en historie van Sneek, mogelijkheden voor lekker eten en uitgaan, aandacht voor winkelen, lokale producten en activiteiten, watersportmogelijkheden en faciliteiten, slechtweer voorzieningen en mogelijkheden met groepen in Sneek. De stadsplattegrond met de musea en andere high-lights van Sneek staan dit jaar achterin met er voor heel veel praktische adressen. Ook is er weer ruim aandacht voor de evenementen in Sneek en regio, want er is weer genoeg te doen voor jong en oud in Sneek en omstreken.

Het magazine van 84 bladzijdes verschijnt in een oplage van 25.000 exemplaren en wordt kosteloos verspreid via de VVV’s en toeristische informatie punten in de gemeente Súdwest-Fryslân en via recreatieve bedrijven, restaurants, winkels, watersportbedrijven, hotels, campings en andere verblijfsaccommodaties in de regio. Het magazine wordt ook verspreid via diverse (inter)nationale beurzen.