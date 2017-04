Bewoners en bedrijven Heeg plaatsen 240 zonnepanelen

Heeg – In Heeg is het eerste zonnedak in de Postcoderoosregeling van Súdwest-Fryslân officieel in gebruik genomen. Wethouder Mirjam Bakker en energiecoördinator Bouwe de Boer staken letterlijk de stekker in het stopcontact.

Het zonnedak is een initiatief van coöperatie Duurzaam Heeg. Ruim twintig huishoudens en ondernemers hebben samen geïnvesteerd in 240 zonnepanelen op 2 daken van watersportbedrijf Ottenhome. De opgewekte zonnestroom wordt via het coöperatieve energiebedrijf Noordelijk Lokaal Duurzaam aan de deelnemers geleverd. In deze Postcoderoosregeling krijgen de participanten vijftien jaar lang hun energiebelasting terug van de overheid.

“Na anderhalf jaar voorbereiding en uitvoering is het eindelijk zover”; voorzitter Anton van Wijk van coöperatie Duurzaam Heeg is opgelucht en tevreden over het eindresultaat. “Lange tijd waren we de eerste coöperatie met een zonnedak in de Postcoderoosregeling in Fryslan, echter toen de kabel in de grond moest, kwamen er toch nog wat verrassingen uit de hoge hoed. We hebben veel moeten uitzoeken, maar dankzij ondersteuning vanuit de Energiewerkplaats, zijn we erin geslaagd.”

Dat Heeg duurzaamheid omarmt wordt benadrukt als Van Wijk vertelt, dat er meer inschrijvingen waren, dan er zonnepanelen beschikbaar waren. Het tweede zonnedakproject is daarom al in de maak. En hoe kan het ook anders in Heeg, wederom op het dak van een watersportbedrijf. Hoora Watersport, waar onder andere elektrische boten worden gebouwd, heeft haar dak op het zuiden beschikbaar gesteld. Op www.duurzaamheeg.nl kunnen de bewoners terecht voor meer informatie.