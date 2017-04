Baanatletiek speerpunt bij jubilerend AV Horror Sneek

Sneek – De baanatletiek in de regio Sneek is volop in ontwikkeling. Atletiekvereniging Horror ziet niet alleen het ledenaantal stijgen, maar zorgt er dit jaar ook voor dat een aantal grote evenementen onderdak krijgt.

AV Horror is nu precies tien jaar actief op de fraaie accommodatie op sportpark Schuttersveld. Al die jaren groeide de vereniging. Niet alleen op het gebied van het hardlopen, maar ook in de baanatletiek. Dat had tot gevolg dat AV Horror het bijzonder druk had met het opzetten van trainingen én het vinden en opleiden van trainers.

In een zo diverse sport als baanatletiek is dat geen sinecure. Alle disciplines hebben hun specifieke aanpak nodig en daardoor een flink arsenaal aan trainers. Mede doordat de atletiek op het Cios geen hoofdvak is binnen de opleiding tot sporttrainer en –leraar, valt het als snel groeiende vereniging niet mee om alle trainersposten te bezetten met gediplomeerde trainers. Tegelijkertijd probeerde de Sneker vereniging de prestatie-afdeling van de baanatletiek te versterken. Dit alles had tot gevolg dat AV Horror het de laatste jaren niet direct aandurfde om grote wedstrijden te organiseren; bang als men bij de vereniging was om roofbouw te plegen op de vrijwilligers. Maar dat voelde toch als een gemis. Op een zo mooie, goed geoutilleerde accommodatie als in Sneek horen toch ook aantrekkelijke baanwedstrijden, zo oordeelden de Sneker atletiekliefhebbers.

Vorig jaar durfde AV Horror het aan. De vereniging schreef een landelijke tweedaagse meerkamp uit voor junioren. Een flinke organisatorische klus, maar getuige de reacties van de ruim vijftig deelnemers en de juryleden van de Atletiekunie een succes. Dat smaakte bij AV Horror naar meer, waarna besloten werd om de baanatletiek in 2017 – als de vereniging de zeventigste verjaardag viert – tot een van de speerpunten uit te roepen. Dit niet alleen om de atleten te plezieren (de kalender kon nog wel enige uitbreiding gebruiken) maar ook om in de Sneker regio reclame te maken voor de baanatletiek. Wat dat betreft heeft AV Horror – omdat er in Friesland slechts vijf atletiekverenigingen zijn – een ‘verzorgingsgebied’ dat zich uitstrekt van Harlingen tot Joure en van Lemmer tot Reduzum.

Dit heeft ertoe geleid dat AV Horror opnieuw een landelijke meerkamp organiseert voor senioren en junioren. Deze zal op sportpark Schuttersveld plaatsvinden op zaterdag 13 mei en zondag 14 mei. Inmiddels hebben zich bijna 75 atleten aangemeld voor de strijd, die bij de mannen en jongens tien onderdelen telt en bij de vrouwen en meisjes zeven disciplines. Dat zorgt niet alleen voor een afwisselend, aantrekkelijk programma voor de deelnemers, maar zeker ook voor de geïnteresseerde toeschouwers, die zich op beide dagen gratis langs de baan kunnen posteren.

AV Horror laat het niet bij deze meerkamp. De vereniging meldde zich bij de Atletiekunie ook aan voor de organisatie van de derde en beslissende ronde van de zogeheten C/D-competitie. Dit is een competitie voor C- en D-junioren, waarbij verenigingen in de districten strijden om een finaleplaats, met als inzet het Nederlands kampioenschap. Saillant: AV Horror slaagde er ruim dertig jaar geleden in om met een meisjesploeg de Nederlandse titel te veroveren!

Ook nu formeren verenigingen meisjes- en jongensteams die elkaar op drie zaterdagen treffen. De eerste competitieronde voor de bijna twintig noordelijke verenigingen vindt op 6 mei plaats in Groningen, de tweede ronde is op 27 mei in Stadskanaal.

In Sneek wordt op zaterdag 10 juni de noordelijke finale gehouden. In totaal strijden bijna vijfhonderd talentvolle atleten op zo goed als alle disciplines van de baanatletiek om de punten. Om dit alles in goede banen te leiden, moet AV Horror een vrijwilligerskorps van minstens vijftig personen formeren. Daarnaast levert de Atletiekunie hoofdscheidsrechters.

Om het ‘supertrio’ voor dit jubileumjaar te voltooien, organiseert AV Horror op zaterdag 9 september in Sneek het Noord-Nederlandse kampioenschap voor pupillen. Ook hier worden honderden ‘Dafne-in-de-dopjes’ verwacht.

Foto’s Jolanda Siemonsma Fotografie