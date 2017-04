WK Yngling van 14 t/m 22 juli op Sneekermeer

Sneek – De Yngling Club Nederland organiseert van 14 t/m 22 juli 2017 de Wereldkampioenschappen zeilen in de Ynglingklasse in Sneek. Deze 50 jaar oude ex-Olympische klasse is nog steeds wereldwijd zeer actief. De organisatie verwacht over de 80 Ynglings aan de startlijn.

In de aanloop van de Wereldkampioenschappen Yngling worden nog diverse zeilevenementen gehouden om de zeilers in de klasse op te warmen voor dit unieke kampioenschap in Nederland. Zo is er een Europees Kampioenschap op het Gardameer in Italië. Daarnaast worden er in Nederland ook diverse zeilevenementen georganiseerd waar de Yngling aan de start zal verschijnen, waaronder het Paasevenement op De Kagerplassen, De Kleine Sneekweek, Braassem Summer Regatta en het Vrijbuiterweekend op de Loosdrechtse plassen.

Speciaal Wereldkampioenschap

De vorige keer dat het Wereldkampioenschap Yngling in Nederland werd gehouden was in 2010. Er werd toen op het Markermeer bij Lelystad gezeild. De Koninklijke Watersportvereniging Sneek (KWS) is toentertijd ingeschakeld als wedstrijdleiding en in Sneek zullen zij weer de organisatie van de wedstrijden op zich nemen. Er worden 19 korte wedstrijden georganiseerd die vanaf de wal goed te volgen zijn.

De Yngling is internationaal een grote klasse, er komen zelfs zeilers uit Amerika & Australië op dit evenement af. We verwachten 80 teams aan de startlijn; 240 fanatieke zeilers die ieder jaar voor een schitterend WK samenkomen. Naast een fanatieke strijd op het water staat dit garant voor een hoop gezelligheid en actie op de kant. Dit jaar in waterland Nederland, met veel zeilhistorie en Friese traditie.