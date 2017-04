Rintje Kas in Café Neighbours

Zaterdag 15 april is Rintje Kas te gast in café Neighbours aan de Kleine Kerkstraat in Sneek.

Bepakt en bezakt met gitaar, stem en een lekkere bass-drum klinkt het of er een complete band te spelen. Alles is puur en live en recht voor z’n raap. Actief met het publiek, geen setlijsten, daarom is geen optreden gelijk!

Als voorman van de bekende feestband LAYS is hij een veel- en graag-geziene gast op menig feest. Met z’n zeer brede repertoire is hij overal inzetbaar en zet hij in een mum van tijd een zaal op z’n kop! Rintje Kas begint zaterdag 15 april om 23:00 uur. De entree is gratis.