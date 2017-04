Operatie WERK SWF trekt 80 startende ondernemers

Sneek – Aangenaam verrast was wethouder Maarten Offinga van de gemeente SWF over het aantal deelnemers dat de moeite had genomen om naar de eerste Startersdag van zijn gemeente te komen. Maar liefst 80 personen, waaronder een groot aantal startende ondernemers, luisterden naar de peptalk van de SWF-wethouder die zijn eigen ervaringen deelde met het publiek. De bijeenkomst vond plaats bij Hotel Van der Valk.

“Voor het starten van een eigen bedrijf, moet je zeker lef hebben. Het is een stap voorwaarts om ondernemer te willen zijn”, hield Offinga zijn gehoor voor. “Durf met jezelf in discussie te gaan, maar vergeet niet dat je elkaar nodig hebt als ondernemer. Je moet elkaar wat gunnen om zelf een boterham met pindakaas te kunnen eten!”

De starters luisterden daarna naar een geanimeerd interview dat Ate van der Meer (Snakeware) samen met Piety van der Veer (Katrein en Sterk & sVeer) had. Van der Meer reeds 22 jaar succesvol ondernemer en Van der Veer die ondertussen al weer acht jaar aan de weg timmert als onderneemster wilden ‘alles’van elkaar weten. ‘Wie is de persoon achter de onderneming’, vroeg het duo aan elkaar. Ate wist 22 jaar geleden al dat hij ondernemer wilde worden en Piety wist na vijf jaar basisschooljuf te zijn geweest dat ondernemen toch meer haar passie had. ‘Don’t be the same’- Be Better!’ was niet zomaar een kreet die op haar jurk stond. “Probeer je altijd van je collega’s te onderscheiden”, was een van de suggesties die Van der Meer meegaf aan de starters. “Bedenkt wel dat het hebben van een eigen onderneming ‘kneiterhard’ werken is, maar je mag wel elke dag je keuzes maken”, aldus het tweetal.

De deelnemers konden daarna nog hun licht opsteken bij verschillende workshops, georganiseerd door de Rabobank, Kamer van Koophandel, Belastingdienst en de Gemeente SWF. Verder was er nog een informatiemarkt waar de ondernemers in spé hun vragen konden stellen. Dat deze Startersdag een vervolg krijgt is zeker, zo liet de organisatie weten.