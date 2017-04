Italiaanse clash Champions League Koos Nederhoed

IJlst – Koos Nederhoed wacht een druk fluitprogramma de komende drie dagen want binnen 72 uur zit hij hemelsbreed in Macerata in Italië en Groningen waar hem twee topduels wachten. De IJlster referee is door de Europese scheidsrechterscommissie aangewezen om de Italiaanse clash in de play off zes tussen Cucine Lube CIVITANOV en Azimut MODENA tot een goed eind te brengen. De strijd tussen de beide Italiaanse topploegen wordt donderdag in Macerata gespeeld voor een uitverkocht huis. De winnaar plaatst zich voor de finale in Rome eind april

Het is inmiddels de vierde nominatie dit seizoen in de Champions Leaque voor de IJlster scheidsrechter die onlangs nog de hectische match tussen Fenerbahce en Rafaël Lille floot in een onrustig Istanbul. Ook nationaal heeft de docent aan ROC Friese Poort Sneek geen klagen, want zaterdag is hij de leidsman in de eerste halve finale bij de heren tussen Lycurgus en Dynama Apeldoorn.