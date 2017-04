Op 22 april a.s. organiseert De Skulp, centrum voor leven met kanker in Friesland, een verwenochtend in Sneek in “Dansschool Vergonet” op de Geeuwkade 16. Vanaf 9.30 uur ben je van harte welkom.

SamenLoop voor Hoop

De Samenloop voor Hoop in september 2016 Sneek was een groot succes. Het programma voor de Eregasten, mede georganiseerd door De Skulp, werd als heel positief ervaren. Wij zijn dan ook blij als vervolg daarop nu ook in Sneek een verwenochtend te kunnen aanbieden.

De Verwenochtend is voor iedereen die kanker heeft (gehad), mantelzorger is of een naaste aan kanker heeft verloren. Geïnteresseerden kunnen kiezen uit een mooie natuurlijke make-up, een ontspanningsmassage, chique gelakte nagels, een persoonlijk kleuradvies, mooi geföhnd haar en een prachtige portretfoto. Aanmelden kan via de website www.deskulp.nl middels het inschrijfformulier waar ook de persoonlijke voorkeuren in kunnen worden aan gegeven.

Tijdens de verwenochtend staat de deelnemer centraal. Een moment om even helemaal te ontspannen en te genieten. En natuurlijk wordt er voor een hapje en een drankje gezorgd. Als deelnemer kan je één zus, vriendin, moeder of buurvrouw meenemen. Want samen is zoveel gezelliger. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar.

De Skulp

De missie van De Skulp is: het bieden van ondersteuning en begeleiding bij het autonoom vormgeven van leven met kanker, waarbij de gast het uitgangspunt vormt. In de ondersteuning aan en begeleiding van mensen met kanker, hun naasten, nabestaanden en mantelzorgers werken de medewerkers vanuit verbinding. Zo zorgen zij voor het gevoel van welkom zijn, gezien worden en voor (h)erkenning. De Skulp schept ruimte om vragen te stellen over de zin en het perspectief van het leven. En stelt welbevinden en kwaliteit van leven centraal. Door de eigen (veer)kracht te faciliteren en te stimuleren kan een nieuwe balans ontstaan, in relatie tot zichzelf, in sociale relaties en in maatschappelijke rollen.