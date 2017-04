Michael Lanting van Spakenburg naar ONS Sneek

Sneek- ONS Sneek heeft een grote slag geslagen op de transfermarkt. Vanaf volgend seizoen zal Michael Lanting van vv Spakenburg het tenue van ONS Sneek gaan dragen. Lanting (32) heeft in februari aangegeven na 4 seizoenen zijn aflopende verbintenis niet te zullen verlengen en de ‘Blauwen’ te gaan verlaten. In de Sneker 3e Divisionist heeft hij een nieuwe uitdaging gevonden

Michael Lanting is een verdedigende middenvelder die ijzersterk is in de duels. Daarnaast is hij een prima verbindingsspeler die het vuile werk zeker niet schuwt. Door zijn jarenlange ervaring in de top van het amateurvoetbal (Spakenburg, Achilles ‘29, AFC en Hollandia) beschikt hij over leiderschapskwaliteiten die een elftal sterker maken. Lanting wordt alom geprezen om zijn rol tussen de lijnen en binnen de selectie en is daarom bij Spakenburg de ideale aanvoerder.

ONS Sneek is dan ook ontzettend blij en trots dat Lanting zijn carrière gaat vervolgen op het Zuidersportpark. Gert Jan Koopmans vertrekt aan het eind van dit seizoen bij ONS Sneek. De van Be Quick Dokkum overgekomen buitenspeler is, mede door blessureleed, niet uit kunnen groeien tot een vaste basisspeler en kiest er nu voor om zijn geluk ergens anders te beproeven.