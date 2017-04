Veerkrachtig LSC1890 met lege handen

Sneek – De vechtlust van de Snekers had meer verdiend dan de 2-3 nederlaag, die nu na negentig minuten en een beetje op het wedstrijdformulier werd ingevuld. LSC 1890 maakte in de tweede helft een 0-2 achterstand ongedaan en leek op weg naar een punt, totdat Jarno Prijs zes minuten voor het einde van de reguliere speeltijd alsnog de Sneker droom wreed verstoorde.

​Dat laatste deed ook Hoogeveen-doelman Benjamins, toen hij na een dik kwartier een strafschop van Patrick Zijde tegenhield. Die “pengel” die het gevolg van een overtreding op LSC-spits Erwin Slik, was overigens de tweede mogelijkheid voor de thuisclub, want in de openingsfase waren “the Blues” via een afstandsschot van Andy de Vries al dreigend geweest. Een paar minuten na de misser vanaf elf meter ontsnapte LSC 1890 aan een achterstand, toen de bezoekers een 100%-mogelijkheid niet wisten te benutten. Die kans was echter wel een voorbode, want een paar minuten later sloeg Hoogeveen via Daniël Manning alsnog toe en weer even later tilde dezelfde speler de stand naar 0-2.

​Na de thee toonde LSC 1890 meer lef en al in de openingsfase van de tweede helft lag het doel van Hoogeveen een aantal malen onder vuur. Een Schot van Brian Bok eindigde echter in de grijpgrage handschoenen van Benjamins, terwijl Andy de Vries aan zijn poging niet meer dan een hoekschop overhield. Een corner vormde een paar minuten later echter wel de inleiding voor de aansluitingstreffer en het was Alex Jansen, die de “oude dame” met een kopbal terug in de race bracht. Die race kreeg na dik 65 minuten een nog aangenamer karakter, toen de voor Erwin Slik in de ploeg gekomen Brian Bok de gelijkmaker liet noteren. Diezelfde Bok moest vervolgens zijn meerdere in doelman Benjamins erkennen, toen de Hoogeveen-goalie met een schitterende redding de 3-2 en Bok’s tweede treffer wist te voorkomen. Vervolgens leverde ook een afstandsschot van Allard Westerdijk niet het zo vurig gewenste rendement op, waarna LSC 1890 zes minuten voor tijd in het mes liep en Jarno Prijs een prima aanval van de Drenten met een treffer bekroonde. Die tegenvaller kwam de ploeg van trainer Bert Hollander niet meer te boven en daarmee kreeg de revival van de Snekers toch nog een zuur einde.

LSC 1890 – Hoogeveen 2-3 (0-2)

Doelpunten: 0-1 Daniël Manning (27.), 0-2 Manning (33.), 1-2 Alex Jansen (55.), 2-2 Brian Bok (66.), 2-3 Jarno Prijs (84.)

Scheidsrechter: dhr. Van Dalen

Gele kaart: Allard Westerdijk (LSC 1890)

Opstelling LSC 1890: Bas Douma, Benjamin Ydema, Jari Boorsma, Cas Douwsma, Patrick Zijda, Allard Westerdijk, Floris .Bok (67. Martijn Zwaga), Erwin Slik (17. Brian Bok), Andy de Vries, Alex Jansen en Rutger,Kuipers

​Bijzonderheden: Patrick Zijde mist strafschop (18.)

Bron Pengel