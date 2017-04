Black Boys dankzij invaller naar winst

Sneek – Black Boys voegde ten koste van hekkensluiter FFS drie punten aan het totaal toe en bleef daardoor in de race voor rechtstreekse handhaving. Dat gebeurde in een wedstrijd, die zich gaandeweg meer en meer tot een echt degradatieduel ontwikkelde en waarin de “Men in Black” pas in de slotfase het verschil wisten te maken.

Die ontwikkeling was al in de eerste helft zichtbaar, want die verliep vanuit Black Boys-oogpunt zonder hoogtepunten, of het moet de artistieke doelpoging van Josue Molina Perez zijn geweest. De Spanjaard zweefde na een voorzet vanaf de linkerkant op indrukwekkende wijze richting de bal, maar wist die uiteindelijk niet binnen de palen te krijgen. Dat lukte zijn medespelers in het eerste bedrijf verder ook niet, al was de verder niet erg gelukkige Dennis Niemarkt er in de openingsfase met een volley dichtbij. Voor de rest bleef het bij goede bedoelingen, zoals die keer dat Alex de Jong diep ging en na een sprint van een meter of veertig niet tot een acceptabele voorzet kwam. Ook zijn ploeggenoten slaagden er niet in om voor enige dreiging van betekenis te zorgen en zo bleef de goalie van de bezoekende club in de eerste 45 minuten nagenoeg “Arbeitslos”. Zijn collega aan de andere kant beleefde overigens ook niet de meest drukke periode en moest alleen bij een counter van de gasten de bal wegwerken. Die aanval liep vervolgens door en leek in een doelrijpe kans te ontaarden, maar aanvoerder Lars Niemarkt haalde op de rand van de zestien ten koste van een overtreding de angel uit die mogelijkheid. Zo leek de eerste helft met een dubbelblanke stand te worden afgesloten, maar op slag van rust kregen de gasten uit Vegelinsoord bij een hoekschop van de zwarte defensie alle vrijheid om de 0-1 achter De Vries te koppen.

Het antwoord van de “All Blacks” liet vervolgens een dik kwartier op zich wachten en dat enkel en alleen, omdat de rust er tussen zat. De tweede helft was namelijk nog maar een paar tellen oud, toen Robbie Terpstra met een kopbal de stand weer gelijk trok. Niet lang na die gelijkmaker voorkwam Sander de Vries aan de andere kant, dat FFS opnieuw op voorsprong kwam. Die mogelijkheid werd gevolgd door een levensgrote kans voor de ingevallen Erwin de Vries, maar oog in oog met de FFS-keeper schoot de all time-topscorer van de Zwartjes ruim voorlangs. Vervolgens probeerde “Van Hooijdonk” het met een lob, toen diezelfde doelman de bal niet goed wegwerkte, doch de bal reikte niet verder dan pak ‘m beet de rand van de zestien, waarna de aanval werd besloten met een kopbal van Josue Molina Perez.

Hoewel het voetbal niet geweldig was, waren dat wel de eerste signalen, dat Black Boys meer greep op de wedstrijd kreeg. Toch kwam de thuisclub in die fase een keer in ademnood, toen een aanvaller van FFS bij één van de spaarzame tegenaanvallen de zestien introk en daar onreglementair werd afgestopt. De daaropvolgende strafschop werd door doelman Sander de Vries echter gestopt en daarmee hield hij de winstmogelijkheden voor zijn ploeg in leven. Toch leken die mogelijkheden niet tot resultaat te leiden, omdat het vizier nog steeds niet op scherp stond. Zo miste Nicky de Vries na één van de weinige goedlopende aanvallen een goede mogelijkheid. Dat gebeurde rond de tachtigste minuut en langs de lijn begon iedereen zich al met een remise te verzoenen, totdat Michael Jansen een hoofdrol voor zich opeiste. Een diepe bal zeilde over de FFS-defensie, waarna de invaller de bal controleerde en beheerst de 2-1 binnenschoot. Niet veel later had hij zijn inbreng nog van extra glans kunnen voorzien. Nadat Dennis Niemarkt op aangeven van Josue Molina Perez eerst nog veel te slap inschoot, had Jansen na een pass van Alex de Jong de 3-1 op de schoen. Deze keer stuitte hij echter op de doelman van FFS en even later was diezelfde doelman net even eerder bij de bal dan Jansen. Dat alles nam echter niet weg, dat Jansen uiteindelijk toch als het goudhaantje van Black Boys de boeken inging.

Black Boys – FFS 2-1 (0-1)

Doelpunten: 0-1 FFS (44.). 1-1 Robbie Terpstra (47.), 2-1 Michael Jansen (86.)

Scheidsrechter: M. Brouwer

Gele kaart: Dennis Kempen, Nicky de Vries (Black Boys)

​Opstelling Black Boys: Sander de Vries, Dennis Kempen (Vincent Dijkstra), Jordi Albada, Lars Niemarkt, Alex de Jong, Nicky de Vries, Harry Terpstra, Josue Molina Perez, Dennis Niemarkt, Tolga Yilmaz (Erwin de Vries) en Robbie Terpstra (Michael Jansen)