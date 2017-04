Wedstrijdverslag ONS Boso Sneek – IJsselmeervogels

Sneek – ONS Boso Sneek leed zaterdag een terechte nederlaag tegen een goed spelend IJsselmeervogels. Aanvankelijk leken de Snekers het allemaal nog wel bij te kunnen benen. In de 22e minuut kwamen de oranjehemden zelfs op voorsprong. Maar door de onverwachte voorsprong was ONS Boso Sneek even niet bij de les, en scoorde IJsselmeervogels binnen drie minuten twee keer. Toen de ploeg uit Spakenburg twee minuten na de rust een penalty kreeg, was het verzet van ONS Boso Sneek gebroken. Beide ploegen kregen daarna kansen om de stand nog een ander aanzien te geven. Alleen IJsselmeervogels lukte dat. Berry Powel scoorde 1-4, waarmee hij zijn hattrick volmaakte. ONS Boso Sneek wilde teveel meevoetballen met de technisch superieure Spakenburgers. En daarin moesten de Snekers het uiteindelijk toch afleggen tegen hun gasten. Voor het neutrale publiek was het een fijne wedstrijd om naar te zien, want beide ploegen zochten het niet in de verdediging, maar durfden voor het voetbal te kiezen.

door: Jan van der Veen

Analyserend, hoe ONS Boso Sneek toch vrij kansloos verloor van de ‘rooien’ uit Spakenburg, kun je stellen, dat IJsselmeervogels gewoon beter was dan de Snekers. De eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat de Vogels momenteel de beste ploeg hebben van alle 18 uit de Derde Divisie. Zelf willen ze er nog niet aan, maar het moet gek lopen wil het kampioenschap hen nog ontgaan. Het gemak, waarmee de ‘Elf van Sandor’ voetballen genereert die opmerking. En ONS Boso Sneek ondervond daarvan zaterdagmiddag de gevolgen. Toch had het allemaal wat anders kunnen gaan, wanneer de Snekers niet waren gelopen in het mes, waarvoor van tevoren was gewaarschuwd. ONS Boso Sneek probeerde vanaf de eerste minuut voetballend de tegenstander te bestrijden. Wil je daarmee succes hebben, dan zul je dat niet alleen goed moeten doen, maar ook foutloos. En aan dat laatste ontbrak het deze middag. Voetballend was ONS Boso Sneek misschien wel een keer zo goed als vorige week in Huizen. Maar het enthousiasme om er wat van te maken werd overschaduwd door fouten op een paar cruciale momenten. Omdat IJsselmeervogels wel goed was, maar óók zo hier en daar het nodige liet liggen, waren er meer kansen geweest om een beetje in de buurt van de tegenstander te blijven dan nu het geval was.

Hoog tempo

De wedstrijd werd gespeeld in een hoog tempo. De gasten uit Spakenburg lieten de bal snel circuleren. En dat leidde in de eerste 10 minuten al tot twee dotten van kansen.

In de 8e minuut moest Rein Werumeus Buning Berry Powel laten lopen. Maar de opnieuw uitstekend keepende Bas van Wegen redde met zijn voet. Twee minuten later tastte de ONS-verdediging mis en leek Sherwin Grot zijn mede-spits Berry Powel in staat te stellen toch te scoren. Maar zowel Powel als in tweede instantie Grot wisten de bal niet in het doel te krijgen.

Uit het niets…………….

werd het eerste doelpunt van de wedstrijd geboren. Een aanval van ONS Boso Sneek eindigde in een corner voor de Snekers aan de linker zijde van het veld. Martijn Roosenburg belastte zich met het nemen daarvan. En hij deed dat zó perfect, dat Iloba Achuna voor het oog vrij eenvoudig kon inkoppen. Maar wat wás het een mooi doelpunt! En je zág de ploeg nog even verbaasd nagenieten. De eerste serieuze kans, en dan meteen al een doelpunt!……..En dát tegen de koploper.

Toen de 11 van Richard Karrenbelt en Chris de Wagt weer een beetje tot zichzelf waren gekomen bleek het scorebord niet als stand te vermelden: 1-0, maar 1-2! De ONS Boso Sneek-defensie verkeek zich op de handigheid van Ali Akla (ex-DVS’33 Ermelo), en alleen Ali zelf vond het moeilijk om daar rendement uit te halen. Hij had twee pogingen nodig om de bal in het doel te werken: 1-1.

Drie minuten daarna leek scoren nóg eenvoudiger, omdat de thuisclub gewoon vergat de gevaarlijkste man van de tegenstander enigszins te dekken. De voorzet van links van de voet van Soufyan Moro bereikte de vrijstaande Berry Powel die de hoek kon uitzoeken, en raak kopte: 1-2.

Vreemd genoeg leek IJsselmeervogels vanaf dat moment wat gas terug te nemen. Althans men denderde niet door. En het was voor ONS Boso Sneek het sein om gevaarlijk te worden. IN 6 minuten tijd kopte Ale de Boer een voorzet van rechts van Renco van Eeken: voorlangs; verscheen Ale de Boer na een pass van Yume Ramos alleen voor keeper Jaimy Schaap; en schoot de weer bruisende Danny Kampstra vlak naast. Maar IJsselmeervogels onderstreepte in de laatste minuut voor de ‘thee’, dat ONS Boso Sneek dan misschien wel hoopte………………..maar in werkelijkheid toch een maatje te klein was in deze wedstrijd. Na een dieptepass verscheen de uitdtekend spelende Sherwin Grot alleen voor de keeper. Maar Bas van Wegen redde andermaal met zijn voet.

Strafschop!

De tweede helft was nog maar twee minuten oud, toen ONS Boso Sneek in feite al wel kon inpakken.

Iloba Achuna verloor een direct duel van Dennis Hollart, ingezet buiten het strafschopgebied. Hollart dook professioneel naar de grond, maar wel enkele seconden na de vermeende overtreding van Achuna ten opzichte van hem. De verder goed fluitende scheidsrechter De Winter twijfelde, wachtte heel lang om te fluiten, maar wees na enig aarzelen toch naar de penaltystip. Voor Berry Powel was de klus eenvoudig: 1-3. Er brak op dat moment iets bij de Snekers. Maar nóg gaven ze niet op. Met creatief voetbal was het in de 51e minuut een waar bombardement, dat neerdaalde op de Spakenburger veste. Maar steeds weer zat er een Spakenburger been tussen, dat scoren belette.

De genadeklap

In de 57e minuut was het gebeurd met de spanning in de wedstrijd. Uitblinker Sherwin Grot voorzag Berry Powel over grote afstand van een zeer bruikbare pass, die Powel met de buitenkant van zijn schoen promoveerde tot doelpunt: 1-4.

Het leek, alsof IJsselmeervogels het daarna wel best vond. Maar het tegendeel was het geval. De Vogels gingen door, al zakte het baltempo in het laatste kwartier toch wel. Yume Ramos had de stand een enigszins draaglijker aanzien kunnen geven. Maar op een mooie pass van Gustavo van der Veen kopte Yume rakelings over, ten koste van een corner. Berry Powel wilde daarvoor niet onder doen, en in de draai probeerde hij in het vijandelijke strafschopgebied zijn directe tegenstander van zich af te schudden. Dat mislukte niet, maar vervolgens kon Powel het niet afmaken. Een corner aan de andere kant, van de voet van Martijn Roosenburg, bereikte het hoofd van Rein Werumeus Buning, die hoog uittorende boven zijn directe verdedigers. Maar hij kopte luttele centimeters over.

Zelfs in de laatste minuut was er gelegenheid voor de oranjehemden om te scoren. Yume Ramos kopte over uit een voorzet van Renco van Eeken.

Verloren!

Drie minuten in blessuretijd floot scheidsrechter De Winter voor de laatste keer. Kort daarvoor was Jeffrey van de Dikkenberg nog ingevallen. Hij liet in de kortste invalbeurt ooit (5 seconden) de thuisclubsupporters achter met een vreemd en dubbel gevoel. Enerzijds was duidelijk, dat IJsselmeervogels gewoon verder is en daardoor beter. Aan de andere kant: dat het niet 6-1, 7-1 of 8-1 is geworden valt deels toe te schrijven aan de zorgeloosheid aan Spakenburger zijde. En tegelijk kon je met eigen ogen constateren, dat dat ook de valkuil is, waarin IJsselmeervogels niet moet lopen, wil het gaan voor de titel. Voor ONS Boso Sneek betekende de nederlaag het inleveren van een aantal plaatsen op de ranglijst. De 9e stek is verleden tijd, om na een periode van enkele weken (misschien wel!) via de 12e, waarop de Snekers nu zijn terecht gekomen, weer terug te komen.

Met nog vier wedstrijden te spelen LIJKT het degradatiespook een eind verder weg, dan tot nu toe.

Het blijft echter oppassen geblazen. En zaterdag over twee weken gaat de ploeg, wanneer het aan Richard Karrenbelt ligt opnieuw de aanval zoeken tegen DVS’33 uit Ermelo. Misschien net iets gedoseerder dan deze middag, zodat op 22 april het Derde Divisie-lidmaatschap zeker gesteld kan worden.