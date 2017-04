Hemel kleurt geel voor Waterpoort Boys

Heeg – Waterpoort Boys heeft zaterdagmiddag in en tegen Heeg het onheil over zichzelf afgeroepen. De formatie van Richard de Jong en Tinus Vermaning verzuimde namelijk opnieuw om de kansen te verzilveren en verloor uiteindelijk door twee wel heel gemakkelijk gegeven strafschoppen met 2-1 van hekkensluiter Heeg.

Bovendien incasseerden de Snekers de nodige gele kaarten, waardoor een fors aantal spelers komende week post van de KNVB mag verwachten. Die post was waarschijnlijk minder groot uitgevallen, indien Waterpoort Boys de goede openingsfase had doorgezet en het voetballende surplus ook in treffers had weten te vertalen. Nu namen bij sommige spelers naarmate de wedstrijd vorderde de frustraties toe en dat noopte de technische staf om na iets meer dan een half uur Tarik Hamdi naar de kant te halen. De centrale verdediger had kort daarvoor een strafschop veroorzaakt en een gele kaart geïncasseerd. Het was de eerste van in totaal zeven gele kaarten, die scheidsrechter Lubberts aan de Snekers uitdeelde.

Die strafschop werd door Bert de Boer overigens feilloos benut en dat laatste ontbrak bij de kansen, die Waterpoort Boys kreeg. Al in de openingsfase kreeg Richard Hamstra een goede mogelijkheid, maar de inzet van de spits verdween naast de goal. Vervolgens strandde een actie van Casey Spoelstra in het dichtbevolkte centrum van de Heeg-defensie, terwijl er even later niemand aanwezig was om het voorbereidende werk van Robert Minks af te ronden. Vervolgens kreeg Hamstra nog een halve kans, maar opnieuw lukt het niet om het net te doen trillen. Dat laatste gebeurde in een fase, waarin het niveau achteruit holde en de rest van het eerste bedrijf was eigenlijk het aanzien nauwelijks waard. Het was ook in die fase, dat het spelaandeel van het opportunistische spelende Heeg toenam, al leverde dat de thuisclub niet of nauwelijks kansen op. De enige mogelijkheid in het eerste bedrijf kreeg de ploeg dan ook in de schoot geworpen. Tarik Hamdi deelde in de zestien een licht duwtje uit, waarna de arbiter van dienst onverbiddelijk was en Bert de Boer vanaf elf meter de thuisclub op voorsprong zette.

Die voorsprong haalde uiteindelijk ook het rustsignaal. Dat kwam onder meer, doordat Hamstra de bal recht in de handen van de doelman schoot en even later geen raad wist met de zee van ruimte, die voor hem lag. Kort daarvoor was Waterpoort Boys niet bij machte om een foutje van de grabbelende doelman Marten Wijnja af te straffen, terwijl diezelfde doelman op slag van rust werd gered door het ontbreken van de veel besproken technologie, toen hij de bal achter de doellijn weghaalde. Daarmee zwijnde Heeg, maar aan dat geluk leek onmiddellijk na rust een einde te komen. Toen was het eenrichtingsverkeer en kreeg Waterpoort Boys via invaller Elroy de Meer en Robert Minks mogelijkheden om de stand snel gelijk te trekken. Beide slaagden er echter niet in om doelman Wijnja te passeren en dat lukte na een aanval over veel schijven ook Casey Spoelstra en even later Minks niet. Laatstgenoemde stond niet veel later echter aan de basis van de gelijkmaker, toen doelman Wijnja zijn strakke inzet niet onder controle kreeg en Tim van der Werf er als de kippen bij was om de rebound binnen te tikken (1-1). De 1-2 leek vervolgens een kwestie van tijd, maar Wijnja ranselde een schot van Elroy de Meer uit zijn goal, terwijl een inzet van Ron Huitema naast diezelfde goal belandde. Vervolgens leverde een actie van Patrick Bles niet meer op dan een hoekschop, terwijl Huitema een rebound naast kopte, nadat Minks een 14-karaats kans had gemist.

Heeg was op dat moment eigenlijk nog niet een keer over de middenlijn geweest en de eerste keer, dat dit gebeurde leverde dat meteen een 100% mogelijkheid op. Die was echter niet aan de thuisclub besteed en Waterpoort Boys leek de jacht op de winnende te hervatten, totdat een tweetal met geel bestrafte overtredingen van Elroy de Meer roet in het eten gooide en de invaller mocht vertrekken. Vanaf dat moment was het gedaan met het overwicht van Waterpoort Boys en dat bood Heeg de gelegenheid zijn neus een aantal malen tegen het venster te drukken. Bij de eerste mogelijkheid was de inzet echter een gemakkelijke prooi voor doelman Stefan Rijpkema en bij de tweede en derde poging hoefde de doelman niet in actie te komen, omdat eerst een puntertje over zijn heiligdom verdween en even later een voorzet vanaf de rechterkant via een scheenbeen naast de goal caramboleerde. Het in ondertal spelende Waterpoort Boys kreeg in die fase zelf ook nog een paar halve kansen, maar de inzet van invaller Jesse Kribben ging ruim over en naast, terwijl een actie van Robert Minks wel een tweetal hoekschoppen opleverde, maar verder geen gevolgen had.

Die gevolgen waren er even later aan de andere kant wel en levensgroot, want nadat de bal bij een inzet over de achterlijn ging, wees de man in het zwart omdat Ron Huitema zijn tegenstander onreglementair zou hebben afgestopt, tot ieders verbazing naar de stip en mocht Bert de Boer voor de tweede keer deze middag vanaf elf meter aanleggen (2-1). Hoewel het gereduceerde Waterpoort Boys daarna nog wel probeerde om de gelijkmaker te forceren, ontbrak daarbij de overtuiging en uiteindelijk kwamen de Snekers die klap niet meer te boven.

Heeg – Waterpoort Boys 2-1 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Bert de Boer (30-pen.), 1-1 Tim van der Werf (65.), 2-1 Bert de Boer (80.-pen.)

Scheidsrechter; J. Lubberts

Gele kaart: Feike Attema (Heeg), Tarik Hamdi, Jelmer Kemper, Stefan Kroon, Ron Huitema, Stefan Rijpkema (Waterpoort Boys)

Rode kaart (2x geel): Elroy de Meer (Waterpoort Boys)

​Toeschouwers: 200

Opstelling Waterpoort Boys: Stef Rijpkema, Kevin Kedde, Tarek Hamdi (33. Jordi Heerings), Jelmer Kemper, Stefan Kroon, Tim van der Werf, Casey Spoelstra, Ron Huitema, Patrick Bles (70. Jesse Kribben), Robert Minks en Richard Hamstra (46. Elroy de Meer)

Bron Pengel