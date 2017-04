Korpsen geven in Sneek voorproefje op komende WMC

Sneek – Advendo en Jong Advendo geven op zaterdag 29 april op het sportcomplex van SWZ Boso in Sneek samen met tien andere topshowkorpsen uit het noorden van het land een voorproefje van hun show, waarmee ze deze zomer gaan meedoen aan het Wereld Muziek Concours (WMC) in Kerkrade. Dat prestigieuze muziekconcours wordt eens per vier jaar gehouden in het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade, thuisbasis van voetbalclub Roda JC.

Elf korpsen uit Fryslan, Groningen en Drenthe doen mee aan het WMC. Ze zijn al de hele winter in training om optimaal te presteren in Kerkrade. Ook de komende maanden trainen de 550 muzikanten nog vele uren. De show- en marchingbands willen ook graag oefenen in competitievorm. Daarom organiseren ze gezamenlijk ‘Take One’: een evenement voor en door de korpsen waarbij het publiek de shows alvast kan bekijken. Het is voor veel korpsen de eerste keer dat ze hun WMC-show of mars gaan laten zien. Uniek is dat de instructieleden van de korpsen elkaars show of mars goed gaan bekijken en dat ze elkaar van tips en tricks gaan voorzien, zodat ze hun shows verder kunnen verbeteren. Concurrenten helpen elkaar dus.

Ook Advendo en Jong Advendo zullen daar op het programma staan. Daarnaast zijn ook Pasveerkorps Leeuwarden, het North Frisian Percussion Corps Dokkum, Showband Marum, Noordenveld Roden, Bicycle showband Crescendo Opende, Takostu Stiens, Sternse Slotlanders Franeker en Showkorps D.I.N.D.U.A. Oldekerk aanwezig tijdens Take One. CMV Oranje uit Minnertsga zal in Kerkrade als enige ‘noorderling’ deelnemen aan de mars-wedstrijden en dus laten zij tijdens Take One hun marsen op een wedstrijdparcours zien en horen.

De korpsen hopen op volle tribunes van het sportcomplex in Sneek. Hiermee kunnen ze ook de ‘wedstrijdspanning’ simuleren. Komende zomer zitten er tienduizenden bezoekers op de tribunes tijdens het WMC in Kerkrade. Het publiek wordt gevraagd om een bijdrage van vier euro om zo het evenement kostendekkend te kunnen organiseren. Daarvoor zien ze wel meer dan 550 top-muzikanten op het veld staan.

Het Wereld Muziek Concours (WMC) wordt gezien als de Olympische spelen voor muziekverenigingen. 260 orkesten met gemiddeld zo’n 80 deelnemers uit 32 landen en 5 continenten strijden deze zomer om een plek aan de wereldtop van de blaasmuziek. Nooit eerder schreven zo veel orkesten zich in voor deelname aan het vierjaarlijkse festival in het Zuid-Limburgse Kerkrade.